Більше, ніж у молоці. Вісім продуктів з високим вмістом кальцію — та рецепти з ними
Які продукти містять більше кальцію, ніж молоко (Фото: magnific.com/freepik)
Коли йдеться про кальцій, більшість людей одразу згадують склянку молока. І не дарма: порція коров'ячого молока об'ємом 240 мл містить близько 300 мг цього мінералу.
Це солідний внесок у добову норму для дорослої людини, яка становить 1000 мг. Проте молоко — далеко не єдиний і часто навіть не найкращий спосіб забезпечити організм цим нутрієнтом. Існує чимало продуктів, які не поступаються молоку за вмістом кальцію або навіть суттєво його випереджають.
1. Тофу
Порція (220 г): 410 мг кальцію
Тофу, виготовлений із використанням сульфату кальцію (який допомагає згортати білки соєвого молока), містить більше цього мінералу на порцію, ніж звичайне молоко. Додатковим бонусом є високий вміст рослинного білка. Це універсальний продукт, який чудово переймає смаки інших інгредієнтів. Його можна запікати та додавати у боули чи салати, обсмажувати до хрусткої скоринки як самостійну закуску або тушкувати з овочами та гострими спеціями.
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2. Натуральний йогурт
Порція (350 г) звичайного знежиреного йогурту: 334 мг кальцію
Приблизно одна склянка йогурту дає організму більше кальцію, ніж така ж кількість молока. Крім того, це чудове джерело білка та пробіотиків. Варто зазначити, що класичний (не грецький) йогурт багатший на цей мінерал, оскільки з нього не відціджують сироватку. Його зручно використовувати як основу для смузі, сніданків із гранолою чи мюслі, а також як корисний перекус. Не варто забувати й про кулінарний потенціал несолодкого йогурту — він є ідеальною базою для пікантних соусів та заправок.
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3. Консервовані сардини (з кістками)
Порція (85 г): 325 мг кальцію
Консервовані сардини разом із кістками є чудовим джерелом корисних речовин. Навіть у зовсім невеликій порції вони випереджають молоко, забезпечуючи організм вітаміном D та білком. Хвилюватися через кістки не варто: завдяки процесу консервації вони стають надзвичайно м’якими та цілком їстівними. Сардини смакують як безпосередньо з банки, так і в складі страв. Їх можна викладати на крекери разом із лимонним салатом або додавати до пасти — наприклад, у поєднанні з карамелізованим фенхелем.
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4. Збагачений апельсиновий сік
Порція (240 мл): 300 мг кальцію
Продукти, штучно збагачені вітамінами та мінералами — це простий спосіб додати корисних елементів до раціону. Один із найпопулярніших варіантів — класичний апельсиновий сік із додаванням кальцію. За можливості намагайтеся обирати сік без доданого цукру.
5. Мигдалеве молоко
Порція (210 мл): 346 мг кальцію
Більшість видів рослинного молока спеціально збагачують нутрієнтами, щоб за своєю цінністю вони відповідали коров’ячому або навіть перевершували його. Натуральне несолодке мигдалеве молоко є надійним варіантом для збагачення раціону незалежно від того, дотримуєтеся ви веганської дієти чи ні. Його можна використовувати для приготування корисного лате (наприклад, із куркумою) або додавати як рідку основу у ваші улюблені фруктові та овочеві смузі.
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6. Листова капуста
Порція (2 склянки сирої зелені): 358 мг кальцію
Цей різновид капусти належить до рослин, які від природи максимально багаті на кальцій. Крім того, зелень містить велику кількість вітаміну K, який має вирішальне значення для міцності кісток. Її можна використовувати в будь-яких рецептах замість звичайної капусти кейл або шпинату, додаючи зелень у супи та рагу. Також вона чудово пасує до ранкового скремблу з тофу, що дозволяє отримати подвійну порцію корисного мінералу за один прийом їжі.
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7. Насіння кунжуту
Порція (4 столові ложки): 351 мг кальцію
Ці крихітні зернятка містять вражаючу кількість мікроелементів. Концентрованим джерелом також є тахіні — густа паста, яку виготовляють із меленого кунжутного насіння. Кунжут можна додавати до азійських страв вок, салатів, домашніх крекерів або використовувати під час випікання несолодких сконів та хліба.
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8. Консервований лосось (з кістками)
Порція (140 г): 306 мг кальцію
Хоча в консервованому лососі кальцію дещо менше, ніж у сардинах, він усе одно залишається лідером серед рибних продуктів. Основна маса корисних речовин зосереджена саме в м’яких кістках, які легко пережовуються і добре засвоюються. Така консерва — чудовий базовий продукт для комори. Лосось варто тримати під рукою, щоб швидко приготувати ситну пасту, салат або тартін. Він також смакує з яєчнею на сніданок або може стати основою для соковитих рибних котлет.
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