Доступні альтернативи. 10 продуктів харчування, що місять більше білку, ніж стейк

Багато білка міститься не лише у дороговарітісній яловичині (Фото: depositphotos/АІ)

Яловичина стрімко дорожчає і водночас заполоняє полиці супермаркетів. На тлі нового буму на білкове харчування вона знову опинилася в центрі уваги — але що насправді стоїть за цим трендом і ціновими рекордами?

Яловичина дійсно має високі показники вмісту білка. Дієтологи рекомендують вживати близько 30 грамів білка за один прийом їжі. «Порція яловичини вагою близько 85 грамів містить приблизно 22−25 грамів білка», — пояснює Мая Феллер, магістерка наук, дієтологиня та засновниця Maya Feller Nutrition у Брукліні. Вона зазначає, що порівнювати рослинні та тваринні білки напряму складно: «рослинні білки зазвичай містять більше клітковини, тоді як тваринні мають інший набір вітамінів і мінераліву».

Реклама

Якщо ви дбаєте про своє здоров’я і харчування, але через певні причини тимчасово відмовляєтеся від яловичини, пропонуємо знайти альтернативу дорогому м’ясу. Адже дієтологи радять розглядати раціон комплексно: окрім білка організму потрібні клітковина, ферментовані продукти та інші нутрієнти. Втім, якщо ви хвилюєтесь саме щодо отримання білка, ці продукти можуть стати чудовою заміною яловичині.

10 продуктів харчування із високим вмістом білка

1. Куряча грудка

Курка є одним з найчастіше споживаних продуктів з високим вмістом білка. Грудка є найпіснішою частиною птиці. Кожна порція смаженої курячої грудки без шкіри вагою 86 грамів (г) забезпечить вам близько 27 г білка та 140 калорій.

Деякі дослідження показують, що вживання курки на дієті з високим вмістом білка може допомогти вам схуднути та збільшити м’язову масу в поєднанні з силовими тренуваннями. Однак, ті ж переваги спостерігаються і тоді, коли основним джерелом білка є яловичина. Окрім білка, курка є чудовим джерелом ніацину, вітаміну B6, селену та фосфору. Вміст білка в 100 г: 31 г (73% калорій).

Курка Альфредо на одній пательні - ціла вечеря готова за 15 хвилин Цей рецепт може приготувати кожний, настільки він простий. Назва йому - Курка Альфредо з ароматним соусом та пастою. Перейти до рецепту

Протеїновий кальцоне: ситна версія улюбленої випічки До цієї ніжної закуски можна додавати будь-яку начинку на свій смак та відверто експрементувати з інтерпретаціями. Перейти до рецепту

2. Індича грудка

Індичка є джерелом білка з низьким вмістом жиру. Грудка є найменш жирною частиною птиці. Кожна порція смаженої індичої грудки без шкіри вагою 85 г містить близько 26 г білка та 125 калорій. Індичка також має високий вміст ніацину, вітаміну B6 та селену. Вона також є гарним джерелом фосфору та цинку. М’ясо містить велику кількість триптофану. Ця амінокислота допомагає синтезувати серотонін, важливий нейромедіатор. Вміст білка в 100 г: 30 г (82% калорій).

Рецепт запеченої грудки індички з яблуками на Різдво чи Новий рік Це ніжна, ароматна та соковита страва, яка ідеально підходить для святкового столу, зокрема на Різдво чи Новий рік. Поєднання індички з яблуками створює гармонійний смак із легкою солодкістю та фруктовою кислинкою. Перейти до рецепту

Соковита запечена грудка індички: покроковий рецепт для новачків Хочете соковиту індичку без зайвої мороки? Запечіть грудку за цим рецептом. Це ідеальний варіант для маленького свята, сімейної вечері чи навіть для запасу м’яса на сендвічі на цілий тиждень. Перейти до рецепту

3. Яєчні білки

Як і більшість інших продуктів тваринного походження, яйця містять високоякісний білок, який містить усі амінокислоти. Більшість вітамінів, мінералів та антиоксидантів у яйцях містяться в жовтку. Однак, яєчні білки містять більшу частину білка, що міститься в яйці. Порція яєчних білків об'ємом 1 склянка (243 г) містить 27 г білка та лише близько 126 калорій. Вміст білка на 100 г: 11 г (85% калорій).

Реклама:

Зникає зі сковорідки за хвилину: рецепт сирного скрембла Ситно, смачно, швидко і просто — це все, що вам потрібно знати про ідеальний сніданок для усієї сім'ї. Перейти до рецепту

Рецепт фаршированих яєць з печінкою тріски Ця закуска не тільки швидко готується, але й виглядає на столі дуже вишукано. Тому будьте готові до того, що вона миттєво зникне зі столу. Перейти до рецепту

4. Сушена риба

Сушена риба — це смачна закуска, яка буває різних видів.Щоб отримати варіант з високим вмістом білка та низьким вмістом жиру, розгляньте можливість вибору: тріски, палтуса, пікші, камбали. Всього 28 г сушеної риби може забезпечити 18 г білка. Сушена риба має багато переваг. Наприклад, вона також багата на вітамін B12, калій, магній, селен та інші поживні речовини. Однак сушена риба може містити високий рівень солі, тому її слід вживати помірно, особливо якщо ви намагаєтеся контролювати споживання натрію. Вміст білка на 100 г: 63 г (87% калорій).

5. Тунець

Тунець має дуже низький вміст калорій і жирів, що робить його майже чистим білковим продуктом. Порція вареного жовтоперого тунця вагою 85 г містить близько 25 г білка та лише 110 калорій. Він також є гарним джерелом вітамінів групи В, а також мінералів, таких як магній, фосфор і калій. Тунець також має антиоксидантні властивості завдяки високому вмісту селену. Всього 100 г містить 196% добової норми. Крім того, тунець є гарним джерелом омега-3 жирних кислот, які борються із запаленням.

Тунець зазвичай містить деяку кількість ртуті, але його високий вміст селену допомагає захистити від токсичності ртуті. Вагітним, тим, хто може завагітніти, або тим, хто годує грудьми, рекомендується обмежувати споживання тунця 2−3 порціями на тиждень. Вміст білка в 100 г: 29 г (89% калорій).

Готуємо наперед: салат заготовка з консервів Це салат, який перетворюється в поживний прийом їжі без особливого готування. Вам потрібно просто змішати все в мисці. Перейти до рецепту

Салат із черемші: рецепт весняної страви з тунця, яєць і сиру Пікантний, корисний і дуже смачний салат із черемші, тунця, яєць, сиру та сметани, який готується за лічені хвилини. Перейти до рецепту

6. Тілапія

Тілапія — популярна та відносно недорога риба. Це біла прісноводна риба, яка є чудовим джерелом білка, але має низький вміст калорій та жиру. Одне філе (87 г) тілапії може містити до 23 г білка та лише 111 калорій. Тілапія також є чудовим джерелом вітамінів групи В та мінералів, таких як селен, фосфор та калій. Вагітним, потенційно вагітним, а також тим, хто годує грудьми, рекомендується обмежувати споживання тілапії 2−3 порціями на тиждень. Вміст білка в 100 г: 26 г (82% калорій).

Реклама:

Печена тілапія: проста страва, яка дає максимум користі Ця проста у приготуванні страва ідеально смакуватиме з легким овочевим салатом на вечерю. Готуйте та насолоджуйтесь смаком та користю. Перейти до рецепту

Смажена на грилі: рецепт тиляпії з лаймом та базиліком Подавайте разом зі смаженою картоплею та салатом для повноцінної та корисної вечері, або ж використовуйте філе як начинку для тако, додавши збоку інші інгредієнти, такі як шматочки свіжого авокадо, піко де гало та вершки. Перейти до рецепту

7. Сушені водорості

Вміст білка залежить від виду, але сушені водорості (норі або зелені ламінарії) зазвичай містять 25−40 г білка на 100 г, а також йод, магній і вітамін C.

8. Йогурт із високим вмістом білка

Найкращий вибір — максимально натуральні варіанти, зокрема грецький йогурт. Грецький йогурт є багатим джерелом як білка, так і пробіотиків. Порівняно з кефіром, він містить значно більше білка. Півсклянки грецького йогурту містить більш ніж удвічі більше білка, ніж ½ склянки кефіру. У порції такого йогурту може бути 25−40 г білка, залежно від бренду.

З'їдять усі: рецепт котлет зі шпинату з хрусткою скоринкою та сиром всередині Якщо шпинат складно їсти у свідому вигляді, варто спробувати його у формі котлет: соковитих, ароматних, з тягнучим сиром та надзвичайною користю. Перейти до рецепту

Неочікувано вдале поєднання: рецепт салату з броколі з беконом у йогуртовій заправці Якщо ви шукаєте рецепт салату, який буде таким же смачним, як і поживним (або навпаки, таким же корисним, як і смачним, залежно від того, що вас цікавить в першу чергу), то ви його знайшли. Перейти до рецепту

9. Арахіс

Сухо обсмажений арахіс без солі містить приблизно 23,2 г білка на 100 г. Коли арахіс смажать, його смак посилюється завдяки реакції Майяра, яка надає характерну хрустку текстуру та знайому насиченість підсмаженого смаку. Він продається повсюди, від продуктових магазинів до заправних станцій, і популярний не просто так: він має найкращий арахісовий смак та приємний хрускіт. Якщо ви коли-небудь їли арахісову пасту, ви насолоджувалися смаковими перевагами смаженого арахісу.

10. Сир чеддер

У 100 г сиру чеддер — приблизно 23,3 г білка, а також кальцій і вітамін K, які підтримують здоров’я кісток та зубів. Крім того, в чеддері присутній казеїн — білок, який разом із кальцієм допомагає відновлювати ослаблені ділянки емалі та може створювати на поверхні зубів захисний шар. А здоров’я емалі — ключовий фактор профілактики карієсу та чутливості зубів.

Краще за магазинні: рецепт пирогів зі шпинатом і сиром Рум’яний, ароматний, від якого важко встояти навіть коли він ще гарячий і щойно з духовки. Перейти до рецепту

Без глютену: швидкий рецепт вершкового сирного соусу Теплий сирний соус, покладений на броколі або смажену курку, кукурудзяні чипси, вмочені в соус начо, соус з блакитного сиру, политий на смажений стейк... просто ідеальне поєднання.. Перейти до рецепту