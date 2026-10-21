Не всім. Нутриціологиня пояснила, кому справді потрібні продукти із високим вмістом протеїну

Продукти з позначкою high protein заполонили полиці магазинів — від йогуртів і батончиків до печива. Але чи справді вони допомагають задовольнити потребу організму в білку та чи є кращими за звичайні продукти?

Протеїнові йогурти, батончики та печиво — сьогодні на полицях магазинів дедалі більше продуктів із позначкою high protein. Та чи справді вони такі корисні, як обіцяє реклама? І чи не ховаються за красивою упаковкою зайві цукри та жири? Нутрицілогиня Ганна Бойко в ефірі програми Ранок Вдома розбиралися, скільки білка потрібно організму, кому варто звернути увагу на високопротеїнові товари та чи можна отримати все необхідне зі звичайних продуктів.

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Нутрицілогиня Ганна Бойко розповіла про доцільність вживання продуктів із позначкою high protein / Фото: Надано каналом Дім

Перш ніж звертати увагу на позначку high protein, експертка Ганна Бойко радить з’ясувати, скільки білка потрібно вживати на добу та чи отримуєте ви достатню кількість зі звичного раціону.

«Визначте свою ціль. Наприклад, якщо вам треба підтримувати свою вагу — ваша норма білка 1−1,2 г на 1 кг маси тіла. Якщо ж, скажімо, ви жінка 40+ і хочете мати більше м’язів, ніж жиру, а головне — зберегти м’язи, ваша формула — 1,5 г білка на 1 кг маси тіла», — пояснює нутриціологиня.

Визначивши добову потребу в білку, слід розподілити його між прийомами їжі. Експертка радить вживати за один прийом 20−30 г білка. За її словами, такий підхід допомагає забезпечити організм білком протягом дня. Якщо ж ви не отримуєте достатньої кількості білка зі звичного раціону, варто звернути увагу на продукти з позначкою high protein.

«Використовуйте протеїнові напої чи йогурти. Але слід звертати увагу на натуральність цих продуктів. Читайте склад: він має бути зрозумілим і лаконічним. Також обов’язково дивіться на термін придатності та склад продукту, зокрема на наявність консервантів», — поділилася Ганна Бойко.

Крім того, експертка назвала високобілкові продукти тваринного і рослинного походження. Серед рослинних продуктів вона виділила бобові, зокрема сочевицю. 150 грамів вареної сочевиці містять близько 14 г білка. Доповнити її можна рибою чи яйцями, щоб збільшити вміст білка в страві.

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