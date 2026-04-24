Принц Гаррі здійснив неанонсований візит до Києва і втретє з початку повномасштабної війни відвідав Україну.

Цього разу він долучився до Київського безпекового форуму як почесний спікер, а також підтримав ініціативи, пов’язані з допомогою українським військовим і ветеранам.

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Паралельно з офіційною програмою відбулася неформальна частина візиту — вечеря, яку для гостя готував український шеф-кухар Володимир Ярославський. За його словами, підготовка відбувалася в умовах обмеженого часу, адже про приїзд стало відомо фактично напередодні.

«Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю.

Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак — або ні. І це повністю на мені.

Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу — на запрошення Ігор Нескорених, проєкту, який із 2016 року підтримує наших ветеранів і військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. Він сам заснував Invictus Games у 2014-му, і те, що він робить для України — це реально важливо. І не для галочки, а по-справжньому.

Його візит був незапланованим. Часу на підготовку майже не було — і це тільки додало адреналіну.

Я знаю, що його мама, Принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко чи йогурт — цікавий факт, правда? А сам принц із дитинства любить просту їжу. Тож вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коренів.

Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. Усе чесне, усе наше. А вино — від українських виробників з ініціативи Олі Гірман.

Сам принц сказав: «Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут — щоб працювати разом із вами». І це відчувалося в кожному моменті того вечора.

Для мене це більше, ніж просто вечеря. Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню", — написав Ярославський.

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