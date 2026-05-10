Один простий трюк. Як повернути пожовклому часнику зелений колір

10 травня, 10:28
Пожовклий часник можна ще врятувати (Фото: depositphotos/АІ)

Пожовклий часник можна ще врятувати (Фото: depositphotos/АІ)

Пожовтіння часнику навесні — поширена проблема для городників. Втім, її можна швидко усунути, якщо знати правильний підхід.

https://www.youtube.com/embed/_ATye6UbNgU?hidecaption=true

Ранньою весною, коли часник сходить, він спочатку живиться за рахунок зубка, який був висаджений восени. Рослина починає нарощувати зелену масу та розвивати кореневу систему, але запас поживних речовин у зубчику не безкінечний. Коли він вичерпується, листя починає жовтіти, адже коріння ще не може повноцінно отримувати живлення з ґрунту.

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Таку неприємну ситуацію можна з легкістю виправити за допомогою настою курячого посліду. Якщо пожовтіння і залишиться, то мінімальне і легко усувається повторним підживленням через 14 днів.

Настій курячого посліду багатий не лише на азот, а й на інші макро- та мікроелементи. Це допомагає не тільки позбутися пожовтіння, а й швидко наростити зелену масу, що в результаті дає більші головки часнику.

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Для приготування підживлення потрібно 10 літрів води і курячий послід — гранульований або свіжий.

Гранульований послід продається в садових магазинах і має переваги: він очищений, містить менше аміаку і не потребує тривалого настоювання. Достатньо літрової банки гранульованого посліду на 10 літрів води. Через кілька годин розчин готовий — це буде концентрат.

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Якщо використовуєте свіжий послід, потрібно заповнити ним чверть відра, долити водою до 10 літрів і настоювати 7 днів, періодично помішуючи. Це потрібно, щоб зменшити кількість аміаку і знищити можливі шкідливі мікроорганізми.

Молодий часник може іноді пожовкнути (Фото: depositphotos/АІ)
Молодий часник може іноді пожовкнути / Фото: depositphotos/АІ

Перед використанням концентрат розбавляють: пів літра настою на 10 літрів води.

Підживлювати можна двома способами:

  • поливати грядку зверху (10 л на 2 м²);
  • або зробити канавки між рядами глибиною близько 5 см і поливати туди — це ефективніше.

Після підживлення канавки засипають ґрунтом.

Таке підживлення забезпечує рослину азотом для росту, а також фосфором і калієм для розвитку кореневої системи та стійкості до стресів.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Часник Добрива калійні добрива

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