Один простий трюк. Як повернути пожовклому часнику зелений колір

Пожовтіння часнику навесні — поширена проблема для городників. Втім, її можна швидко усунути, якщо знати правильний підхід.

Ранньою весною, коли часник сходить, він спочатку живиться за рахунок зубка, який був висаджений восени. Рослина починає нарощувати зелену масу та розвивати кореневу систему, але запас поживних речовин у зубчику не безкінечний. Коли він вичерпується, листя починає жовтіти, адже коріння ще не може повноцінно отримувати живлення з ґрунту.

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Таку неприємну ситуацію можна з легкістю виправити за допомогою настою курячого посліду. Якщо пожовтіння і залишиться, то мінімальне і легко усувається повторним підживленням через 14 днів.

Настій курячого посліду багатий не лише на азот, а й на інші макро- та мікроелементи. Це допомагає не тільки позбутися пожовтіння, а й швидко наростити зелену масу, що в результаті дає більші головки часнику.

Для приготування підживлення потрібно 10 літрів води і курячий послід — гранульований або свіжий.

Гранульований послід продається в садових магазинах і має переваги: він очищений, містить менше аміаку і не потребує тривалого настоювання. Достатньо літрової банки гранульованого посліду на 10 літрів води. Через кілька годин розчин готовий — це буде концентрат.

Якщо використовуєте свіжий послід, потрібно заповнити ним чверть відра, долити водою до 10 літрів і настоювати 7 днів, періодично помішуючи. Це потрібно, щоб зменшити кількість аміаку і знищити можливі шкідливі мікроорганізми.

Молодий часник може іноді пожовкнути / Фото: depositphotos/АІ

Перед використанням концентрат розбавляють: пів літра настою на 10 літрів води.

Підживлювати можна двома способами:

поливати грядку зверху ( 10 л на 2 м²);

10 л на 2 м²); або зробити канавки між рядами глибиною близько 5 см і поливати туди — це ефективніше.

Після підживлення канавки засипають ґрунтом.

Таке підживлення забезпечує рослину азотом для росту, а також фосфором і калієм для розвитку кореневої системи та стійкості до стресів.

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