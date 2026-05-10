Не сіль і не перець. Українська шефиня назвала продукт, який варто посипати на помідор заради неперевершеного смаку

До картоплі — оселедець, до блакитного сиру — груша, а до яблука — кориця. Це відомі й перевірені часом поєднання, які рідко ставлять під сумнів. Але є інші смачні та ароматні пейринги, які варто скуштувати.

Ми звикли вважати, що солодкі продукти мають поєднуватися з солодкими, а солоні - з солоними. Тож коли в салаті з овочів зустрічаються фрукти чи ягоди, це може викликати пересторогу. Утім, один раз скуштувавши розкішні поєднання, від них вже складно відмовитися.

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Наше сприйняття смаку та аромату великою мірою залежить від нашого нюху, оскільки наші смакові рецептори недостатньо розвинені, щоб самостійно розрізняти подібні смакові профілі, наприклад, яловичину та баранину. Спочатку ми смакуємо очима (колір, текстура, презентація їжі), а потім носом, відчуваючи аромат страви та насолоджуючись нею (використовуючи нюхові рецептори в задній частині носа).

Тому коли два продукти пахнуть добре разом, є велика ймовірність, що вони також будуть гарно смакувати у поєднанні. Саме так шеф-кухарі часто починають свої кулінарні дослідження, розробляючи меню.

Українська шефиня Марія Христич, яка працювала в мішленівських закладах та сьогодні готує на Балі, поділилася цікавим поєднанням продуктів на своїй сторінці в Instagram.

«Свіжа кислотність, м’яка солодкість і тепла ароматична глибина. Комбінація, яка здається незвичною, поки ви її не скуштуєте», — підписала шефиня. Мова йде про поєднання ванілі та томатів.

Ця пара може здивувати; проте, ваніль часто поєднують з полуницею, з якою помідори мають кілька спільних ароматичних нот. Справді, полуниця і помідор, крім схожої текстури, містять фуранеол, органічну сполуку, яку ми асоціюємо з ароматом свіжого ананаса. Ви цілком можете замінити полуницю у ванільних десертах дуже солодкими помідорами, а помідори у ваших тартах — полуницею.

Як зазначила Марія Христич у дописі, такий смаковий пейринг має кілька своїх переваг:

Ваніль підсилює натуральний смак умамі в помідорі та його глибину.

Це унікальне поєднання, яке покращує обидва інгредієнти, перетворивши їх на щось особливе.

Томатна кислинка та ванільна натуральна солодкість створюють ідеальний баланс та гармонію.

Теплота та ароматичність ванілі доповнюють свіжий аромат помідора.

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Таке поєднання можна використати у приготуванні джему з помідорів, додати овоч до варення чи зробити тарт з ваніллю. Але пам’ятайте, що мова йде саме про стручкову ваніль, а не ванільний цукор чи ванілін.

Пропонуємо рецепт весняно-літнього та соковитого відкритого пирога, який матиме надзвичайний аромат і добре розкриє поєднання від шефині.