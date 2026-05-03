Поєднання цих двох фруктів може покращити здоров’я серця

Вживання одного авокадо та однієї склянки манго щодня може покращити функцію кровоносних судин, що є важливим маркером здоров'я серця.

Згідно з новим дослідженням, щоденне вживання одного авокадо та однієї склянки манго може покращити здоров’я серцево-судинної системи. Вчені стверджують, що поєднання авокадо та манго може покращити розширення кровоносних судин у відповідь на кровотік, що є важливим маркером здоров’я серця.

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Що показують результати

Дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації серця, обґрунтовує необхідність додавання авокадо та манго до вашого раціону щодня. Воно показало, що дорослі з переддіабетом, які щодня протягом восьми тижнів їли одне авокадо та одну склянку манго, показали незначне покращення ендотеліальної функції. Простіше кажучи, це означає, наскільки добре розширюються кровоносні судини у відповідь на кровотік. Хоча це не зовсім «здоров'я серця», це справді клінічно значущий ранній маркер серцево-судинного здоров’я та ризику.

Учасники, які їли комбінацію манго та авокадо, спостерігали приблизно 1% збільшення кровотоком опосередкованої вазодилатації, що є показником того, наскільки добре кровоносні судини розслабляються та розширюються. Це клінічно значуща різниця. За оцінками, кожне збільшення вазодилатації, опосередкованої кровотоком, на 1% знижує ризик серцево-судинних захворювань на 8%.

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Як манго та авокадо можуть підтримувати здоров’я серця

Манго та авокадо містять вітаміни та поживні речовини, необхідні вашому організму для належного функціонування, включаючи харчові волокна, калій, фітохімічні речовини, вітамін С та мононенасичені жири. Це пов’язано зі зниженням оксидативного стресу та покращенням ендотеліальної функції. Ці поживні речовини також можуть дозволити кровоносним судинам виробляти більше оксиду азоту, молекули, яка сигналізує кровоносним судинам про розслаблення та відкриття, покращуючи кровотік.

Замість того, щоб розглядати кожен продукт окремо, дослідження підкреслює можливий синергетичний ефект, тобто поєднання продуктів призводить до іншої або потужнішої фізіологічної реакції, ніж вони самі по собі, для підтримки здоров’я серця. При спільному вживанні це дослідження вказує на потенційне покращення серцево-судинного здоров’я, зокрема покращення діастолічного артеріального тиску.

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Обмеження дослідження

Варто зазначити, що дослідження фінансувалося Радою авокадо Хасс та Національною радою з манго (США). Розмір вибірки також був невеликим, що може бути обмеженням. Хоча загалом безпечно додавати авокадо та манго до свого раціону, деяким людям слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж впроваджувати цю зміну. Для пацієнтів із хронічною хворобою нирок або тих, хто приймає певні ліки від кров’яного тиску, такі як інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ] або блокатори рецепторів ангіотензину II [БРА], додавання такої кількості калію щодня не є чимось, що можна робити без попередньої консультації з лікарем.

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Прості способи додати авокадо та манго до свого раціону

Є багато способів додати авокадо та манго до свого раціону, наприклад:

Додати авокадо та манго до вашого улюбленого смузі.

Приготувати салат із міксу зелені, шматочків манго та авокадо, сальсу з авокадо, манго, лайма та червоної цибулі, тост з авокадо та манго як гарнір, боул з авокадо, манго, кіноа або рисом як основою, білком та овочами. Якщо ви хочете готувати смузі, заморожене манго може бути зручнішим і дешевшим, ніж свіже.