Перше, друге і компот? Послідовності страв, які ви їсте, має вирішальне значення для здоров’я

За словами гастроентерологів, послідовність страв на вашій тарілці важлива для травлення та рівня цукру в крові. Тож чи можна почати з десерту, чи спочатку салат?

Можливо, мама, яка забороняла їсти солодке перед супом, була права. Хоча здається, що рано чи пізно всі продукти з обіду та вечері опиняться в одному шлунку, і порядок не має значення. Хоча досі існує мало досліджень, які б вивчали прямий зв’язок між порядком прийому їжі та здоров’ям кишківника, за словами експертів, перший продукт трапези має стратегічне значення.

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Дослідження показують, що порядок споживання макроелементів впливає на те, як ваш організм справляється з енергією. Коли ви їсте, ваш організм розщеплює вуглеводи на глюкозу, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Це необхідно для отримання енергії, але значні стрибки цукру в крові можуть призвести до викидів інсуліну. З часом ці викиди можуть сприяти резистентності до інсуліну, набору ваги та метаболічним розладам, таким як діабет 2-го типу. Вживання білків і жирів перед вуглеводами уповільнює спорожнення шлунка — швидкість, з якою їжа виходить зі шлунка — і зменшує стрибок глюкози від вуглеводів.

Дослідження 2015 року, опубліковане в Diabetes Care, продемонструвало цей ефект: учасники, які їли білки та овочі перед вуглеводами, мали значно нижчий стрибок цукру в крові після їжі порівняно з тими, хто спочатку їв вуглеводи. Стратегічно впорядковуючи прийоми їжі, ви можете допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну та потенційно уникнути жахливого енергетичного спаду.

Гастроентерологи розповіли для Huffpost, що є певні переваги у тому, щоб звертати увагу на послідовність прийому їжі і всі вони рекомендували один і той самий:

1. Клітковина

Якщо у вас на тарілці є овочі, салат, боби, цільнозернові продукти, горіхи або фрукти, ви повинні з'їсти їх якомога раніше. «Клітковина є основою здорової кишкової флори», — пояснила гастроентерологиня докторка Зарема Сінгсон. Продукти з високим вмістом цієї речовини також зазвичай багаті на поліфеноли — потужні антиоксиданти, які допомагають захистити організм від хронічного запалення, що, у свою чергу, знижує ризик хронічних захворювань. «Ці сполуки покращують кишковий бар'єр і мають протизапальні властивості, які підтримують загальне здоров’я кишківника», — сказала Сінгсон. «Є причина, чому салат подають першим у меню з кількох страв», — пояснила гастроентерологиня докторка Скотт Ліппе. Так ви не насититеся і з'їсте найкорисніші компоненти своєї страви.

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Повноцінна вечеря з овочами та м'ясом / Фото: depositphotos.com/bhofack2

2. Білок і здорові жири

На другому етапі фахівці рекомендують білок і здорові жири. Це може бути риба, яйця, м’ясо, молочні продукти, бобові або горіхи. Вони надовго насичують і уповільнюють спорожнення шлунка. За словами Сінгсон, ненасичені жири (що містяться в морепродуктах, оливковій олії, горіхах і насінні) зміцнюють стінки кишківника, а також збільшують кількість корисних бактерій у ньому. Білки ж допомагають відновлювати слизову оболонку тонкої кишки та зміцнюють зв’язок між її клітинами. Вона додала, що обидві поживні речовини також уповільнюють спорожнення шлунка, що сприяє підтримці стабільного рівня цукру в крові і зменшенню запалення в кишківнику.

3. Макарони та білий хліб (прості вуглеводи)

Хоча продукти, що є складними вуглеводами (як-от цільні зерна, бобові та крохмалисті овочі), відносяться до категорії з високим вмістом клітковини, прості вуглеводи (як-от білий хліб, макарони та випічка) мають нижчу поживну цінність. Через це всі чотири лікарі зазначили, що вони повинні бути наступними у списку продуктів для здоров’я кишківника. Лише на третьому місці йдуть прості вуглеводи, такі як білий хліб, світлі макарони, рис або випічка. Вони швидше підвищують рівень цукру в крові та містять значно менше клітковини, ніж цільнозернові продукти або овочі. Гастроентерологиня докторка Асма Хапра пояснила, що ці продукти приносять кишківнику менше користі, ніж продукти, багаті на клітковину, білки чи жири. Тому варто вживати їх пізніше.

Солодке після вечері, домашній пиріг / Фото: depositphotos.com/gsagi

4. Солодощі

Гастроентерологи рекомендують вживати смажені страви та солодощі в останню чергу. Як пояснила Сінгсон, сильно оброблені продукти, які містять добавки, емульгатори, штучні підсолоджувачі та мало цільних харчових компонентів, пов’язані з кишковими дисбалансами та хронічним запаленням. Десерти та снеки є найменш поживною частиною страви, однак, це не означає, що її потрібно оминати. Якщо ви наповнилися овочами та білковими частинами їжі, ваше здоров’я кишківника не постраждає. Якщо ви знаєте, що хочете щось солодке як частину їжі, але залишаючи це наостанок, ви відчуваєте вздуття пізніше, тоді з'їжте це спочатку. Просто не їжте так багато, щоб не залишилося місця для більш поживних частин вашої вечері.

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Основне правило: спочатку насолодитися найбільш поживною частиною вашого прийому їжі. За словами експертів, той, хто спочатку їсть овочі, салат, а потім білок, найкраще підтримує здоров’я кишківника — і зазвичай все ще дає місце для невеликого десерту.