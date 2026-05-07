Не поспішайте з посадкою: коли сіяти буряк, щоб не втратити врожай

7 травня, 05:00
Як правильно сіяти буряки у 2026 році (Фото: congerdesign/pixabay)

Як правильно сіяти буряки у 2026 році (Фото: congerdesign/pixabay)

Весна 2026 года снова проверяет огородников на выдержку: температурные «качели» и вероятность возвратных заморозков делают привычные сроки посева менее надежными.

Для буряка це критично — культура чутлива до холоду і легко йде в стрілку, якщо поспішити. Але й затягувати не можна: пізній посів часто дає дрібні та жорсткі коренеплоди.

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Коли сіяти буряк: орієнтир не на календар

Ключове правило сезону — орієнтуватися на ґрунт, а не на дати. Посів варто починати, коли земля на глибині 8−10 см прогріється до +8…+10 °C, а повітря стабільно тримається вище +10…+12 °C.

За регіонами України ситуація виглядає так:

  • на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) — із середини квітня;

  • у центрі (Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська) — з 25 квітня до 10 травня;

  • на півночі та заході (Чернігівська, Сумська, Львівська) — частіше із середини травня.

У 2026 році експерти радять не поспішати: квітневі похолодання залишаються типовими, тому безпечніше дочекатися стабільного тепла.

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Ґрунт вирішує: як підготувати грядку

Буряк найкраще росте на пухкому і нейтральному за кислотністю ґрунті. Базову підготовку роблять ще восени:

  • глибоке перекопування (25−30 см);

  • внесення перегною і деревної золи;

  • при кислому ґрунті - доломітове борошно або крейда.

Навесні - мінімум дій: розпушити ґрунт і сформувати борозни глибиною 2−3 см.

Насіння: прискорити сходи просто

Щоб не чекати зайвий тиждень, насіння замочують на 12−24 години в теплій воді або розчині стимулятора. Це прискорює проростання на кілька днів і робить сходи більш рівномірними.

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Як сіяти, щоб не переробляти

Базова схема посіву:

  • 5−7 см між насінням;

  • 25−35 см між рядами;

  • глибина — 2−3 см.

Після появи 2−3 листків буряк обов’язково проріджують, залишаючи 10−13 см між рослинами. Без цього великого коренеплоду не буде.

Догляд без зайвої метушні

На старті бурякам важливе стабільне, але помірне зволоження. Пересихання в цей період безпосередньо впливає на розмір врожаю.

Що працює:

  • регулярний полив без перезволоження;

  • розпушування ґрунту;

  • мульча (наприклад, солома) для збереження вологи;

  • агроволокно — якщо є ризик похолодання.

На стадії 4−6 листків варто додати позакореневе підживлення бором і калієм — це впливає на смак і щільність коренеплодів.

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Помилки, які «з'їдають» урожай

  • посів у холодну землю — стрілкування замість коренеплоду;

  • свіжий гній — хвороби та нітрати;

  • ігнорування кислотності ґрунту;

  • сухе насіння — нерівномірні сходи;

  • неправильна сівозміна.

Буряк не варто садити після капусти, картоплі та моркви. Краще вибирати ділянки після огірків, томатів, цибулі або бобових.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Буряк сад і город

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