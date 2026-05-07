Не поспішайте з посадкою: коли сіяти буряк, щоб не втратити врожай
Як правильно сіяти буряки у 2026 році (Фото: congerdesign/pixabay)
Весна 2026 года снова проверяет огородников на выдержку: температурные «качели» и вероятность возвратных заморозков делают привычные сроки посева менее надежными.
Для буряка це критично — культура чутлива до холоду і легко йде в стрілку, якщо поспішити. Але й затягувати не можна: пізній посів часто дає дрібні та жорсткі коренеплоди.
Коли сіяти буряк: орієнтир не на календар
Ключове правило сезону — орієнтуватися на ґрунт, а не на дати. Посів варто починати, коли земля на глибині 8−10 см прогріється до +8…+10 °C, а повітря стабільно тримається вище +10…+12 °C.
За регіонами України ситуація виглядає так:
на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) — із середини квітня;
у центрі (Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська) — з 25 квітня до 10 травня;
на півночі та заході (Чернігівська, Сумська, Львівська) — частіше із середини травня.
У 2026 році експерти радять не поспішати: квітневі похолодання залишаються типовими, тому безпечніше дочекатися стабільного тепла.
Ґрунт вирішує: як підготувати грядку
Буряк найкраще росте на пухкому і нейтральному за кислотністю ґрунті. Базову підготовку роблять ще восени:
глибоке перекопування (25−30 см);
внесення перегною і деревної золи;
при кислому ґрунті - доломітове борошно або крейда.
Навесні - мінімум дій: розпушити ґрунт і сформувати борозни глибиною 2−3 см.
Насіння: прискорити сходи просто
Щоб не чекати зайвий тиждень, насіння замочують на 12−24 години в теплій воді або розчині стимулятора. Це прискорює проростання на кілька днів і робить сходи більш рівномірними.
Як сіяти, щоб не переробляти
Базова схема посіву:
5−7 см між насінням;
25−35 см між рядами;
глибина — 2−3 см.
Після появи 2−3 листків буряк обов’язково проріджують, залишаючи 10−13 см між рослинами. Без цього великого коренеплоду не буде.
Догляд без зайвої метушні
На старті бурякам важливе стабільне, але помірне зволоження. Пересихання в цей період безпосередньо впливає на розмір врожаю.
Що працює:
регулярний полив без перезволоження;
розпушування ґрунту;
мульча (наприклад, солома) для збереження вологи;
агроволокно — якщо є ризик похолодання.
На стадії 4−6 листків варто додати позакореневе підживлення бором і калієм — це впливає на смак і щільність коренеплодів.
Помилки, які «з'їдають» урожай
посів у холодну землю — стрілкування замість коренеплоду;
свіжий гній — хвороби та нітрати;
ігнорування кислотності ґрунту;
сухе насіння — нерівномірні сходи;
неправильна сівозміна.
Буряк не варто садити після капусти, картоплі та моркви. Краще вибирати ділянки після огірків, томатів, цибулі або бобових.