Секрет весняної посадки полуниці: одна помилка може залишити вас без урожаю

16 квітня, 14:40
Як не зіпсувати врожай полуниці ще навесні (Фото: elizadean/pixabay)

Як не зіпсувати врожай полуниці ще навесні (Фото: elizadean/pixabay)

З початком сезону дачники масово готують грядки під полуницю, проте саме весняна посадка найчастіше визначає, наскільки щедрим буде врожай влітку.

Досвідчені садівники кажуть: головний чинник успіху — не стільки сорт чи добрива, скільки правильно обраний час висадки, коли саджанці встигають добре прижитися до настання стійкого тепла.

Реклама

Саме від цього залежить, чи зможе рослина швидко наростити кореневу систему і закласти основу для великих солодких ягід уже в перший рік.

Читайте також:
Щоб збільшити врожай. Як доглядати за полуницею навесні та чим варто підживлювати

Найкращим часом для посадки вважається період із середини квітня до середини травня, коли ґрунт прогрівається щонайменше до +10 градусів. Якщо висадити полуницю занадто рано, холодна земля сповільнить ріст коренів. Якщо затягнути з посадкою, кущам буде складніше адаптуватися через сухий ґрунт і різке підвищення температури.

Не менш важливо правильно вибрати ділянку. Полуниця найкраще росте на сонячних місцях з легким, пухким і добре дренованим ґрунтом. Застій води для неї критичний: надлишкова волога швидко провокує загнивання коренів і розвиток грибкових хвороб.

Читайте також:
Чим підживити полуницю навесні: проста підкормка із п’яти інгредієнтів

Однак головним секретом успішної посадки садівники називають правильне положення точки росту. Сердечко куща має перебувати строго на рівні землі. Занадто глибока посадка часто призводить до підгнивання, а надто висока — до пересихання коріння і слабкого вкорінення.

Ще один фактор, що безпосередньо впливає на врожай, — схема посадки. Між кущами рекомендують залишати 30−40 сантиметрів, а між рядами — до 50 сантиметрів. Це покращує циркуляцію повітря, знижує ризик хвороб і допомагає ягодам формуватися більшими.

Читайте також:
Коли саджати полуницю, щоб зібрати ранній урожай: найкращі поради для вирощування ягід

Відразу після посадки грядки радять рясно полити і замульчувати соломою, тирсою або агроволокном. Такий шар утримує вологу, захищає ґрунт від перегріву і помітно спрощує догляд.

Щоб посилити врожай уже в перший сезон, деякі дачники також видаляють перші квітконоси. Це дає змогу кущу спрямувати ресурси на розвиток коренів, завдяки чому подальше плодоношення стає помітно ряснішим.

Читайте також:
Несе «сліди» минулих подій. Учені пролили світло на походження полуниці
Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Полуниця Саджанці

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies