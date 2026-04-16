Секрет весняної посадки полуниці: одна помилка може залишити вас без урожаю

Як не зіпсувати врожай полуниці ще навесні (Фото: elizadean/pixabay)

З початком сезону дачники масово готують грядки під полуницю, проте саме весняна посадка найчастіше визначає, наскільки щедрим буде врожай влітку.

Досвідчені садівники кажуть: головний чинник успіху — не стільки сорт чи добрива, скільки правильно обраний час висадки, коли саджанці встигають добре прижитися до настання стійкого тепла.

Реклама

Саме від цього залежить, чи зможе рослина швидко наростити кореневу систему і закласти основу для великих солодких ягід уже в перший рік.

Найкращим часом для посадки вважається період із середини квітня до середини травня, коли ґрунт прогрівається щонайменше до +10 градусів. Якщо висадити полуницю занадто рано, холодна земля сповільнить ріст коренів. Якщо затягнути з посадкою, кущам буде складніше адаптуватися через сухий ґрунт і різке підвищення температури.

Не менш важливо правильно вибрати ділянку. Полуниця найкраще росте на сонячних місцях з легким, пухким і добре дренованим ґрунтом. Застій води для неї критичний: надлишкова волога швидко провокує загнивання коренів і розвиток грибкових хвороб.

Однак головним секретом успішної посадки садівники називають правильне положення точки росту. Сердечко куща має перебувати строго на рівні землі. Занадто глибока посадка часто призводить до підгнивання, а надто висока — до пересихання коріння і слабкого вкорінення.

Ще один фактор, що безпосередньо впливає на врожай, — схема посадки. Між кущами рекомендують залишати 30−40 сантиметрів, а між рядами — до 50 сантиметрів. Це покращує циркуляцію повітря, знижує ризик хвороб і допомагає ягодам формуватися більшими.

Відразу після посадки грядки радять рясно полити і замульчувати соломою, тирсою або агроволокном. Такий шар утримує вологу, захищає ґрунт від перегріву і помітно спрощує догляд.

Щоб посилити врожай уже в перший сезон, деякі дачники також видаляють перші квітконоси. Це дає змогу кущу спрямувати ресурси на розвиток коренів, завдяки чому подальше плодоношення стає помітно ряснішим.