Не так просто, як здається. Коли висаджувати кавуни для багатого врожаю

Солодкий кавун із власного городу починається не влітку, а навесні — з правильно обраного часу посадки. Розповідаємо, коли це робити найкраще.

Кавуни, багаті на вітамін С та калій. Це смачний та поживний фрукт. Вирощувати кавун дуже просто. Це теплолюбна рослина, яка не переносить сильних заморозків, тому знання того, коли садити кавун, дуже важливо для забезпечення повноцінного врожаю.

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Який місяць найкращий для посадки кавуна

Найкращий місяць для посадки кавуна залежить від кількох факторів. Ви повинні враховувати клімат, а також місце, де ви плануєте садити кавуни, наприклад, у теплиці або безпосередньо на відкритому повітрі.

Кавунам потрібне тепло для проростання, тому температура ґрунту близько 23 °C ідеально підходить. Їх слід сіяти з ранньої весни, приблизно через три тижні після дати останніх заморозків, і з певним захистом. На відкритому повітрі кавуни варто садити наприкінці весни — на початку літа після того, як температура ґрунту досягне 21 °C.

Щоб вирости і почати плодоносити кавунам потрібно від 70 до 100 днів, залежно від сорту, який ви посадили, та умов, у яких ви їх вирощуєте.

Як теплолюбна культура, рослини потребують багато сонця. Виберіть дійсно сонячне місце для посадки та вирощування кавуна.

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