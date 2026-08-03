Чому в помідорах з’являються білі прожилки: агроном назвав головну причину

Білі й тверді прожилки всередині стиглих помідорів далеко не завжди свідчать про хворобу чи особливості сорту.

Найчастіше причина криється в порушенні балансу поживних речовин. Про це розповів агроном і автор YouTube-каналу «Дача агронома» Ігор.

Чому з’являються білі прожилки

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За словами фахівця, існує три основні причини появи щільних білих волокон у м’якоті томатів: сортова особливість, столбур (фітоплазмоз) і незбалансоване підживлення.

Якщо ви вирощуєте перевірений сорт, з яким раніше не виникало такої проблеми, а кущі виглядають здоровими й плоди не деформовані, то найімовірніша причина — порушення живлення рослин.

Що робити

Агроном пояснює, що білі прожилки найчастіше з’являються через дисбаланс між калієм і кальцієм. Улітку багато дачників активно підживлюють томати калієм, але його надлишок може блокувати засвоєння кальцію.

У результаті плоди стають менш соковитими, а всередині з’являються тверді білі прожилки.

Щоб виправити ситуацію, фахівець радить переглянути схему підживлення та відновити баланс між калієм і кальцієм. Якщо рослини тривалий час отримували калійні добрива, варто спробувати додати підживлення, що містять кальцій.

Як перевірити причину

Визначити дефіцит мікроелементів без лабораторії складно, тому агроном радить провести простий експеримент. Для цього достатньо вибрати кілька кущів і змінити для них схему підживлення, а потім порівняти якість нових плодів.

Крім того, важливо дотримуватися стабільного режиму поливу, не допускаючи пересихання ґрунту чи надмірного зволоження. Комплексний догляд допоможе отримати соковиті й солодкі помідори без білих прожилок.

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