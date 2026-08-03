Чому в помідорах з’являються білі прожилки: агроном назвав головну причину

3 серпня, 12:42
Чому помідори всередині тверді (Фото: s-ms_1989/pixabay)

Чому помідори всередині тверді (Фото: s-ms_1989/pixabay)

Білі й тверді прожилки всередині стиглих помідорів далеко не завжди свідчать про хворобу чи особливості сорту.

https://youtu.be/oTUgs_Tkl9E

Найчастіше причина криється в порушенні балансу поживних речовин. Про це розповів агроном і автор YouTube-каналу «Дача агронома» Ігор.

Чому з’являються білі прожилки

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За словами фахівця, існує три основні причини появи щільних білих волокон у м’якоті томатів: сортова особливість, столбур (фітоплазмоз) і незбалансоване підживлення.

Якщо ви вирощуєте перевірений сорт, з яким раніше не виникало такої проблеми, а кущі виглядають здоровими й плоди не деформовані, то найімовірніша причина — порушення живлення рослин.

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Що робити

Агроном пояснює, що білі прожилки найчастіше з’являються через дисбаланс між калієм і кальцієм. Улітку багато дачників активно підживлюють томати калієм, але його надлишок може блокувати засвоєння кальцію.

У результаті плоди стають менш соковитими, а всередині з’являються тверді білі прожилки.

Щоб виправити ситуацію, фахівець радить переглянути схему підживлення та відновити баланс між калієм і кальцієм. Якщо рослини тривалий час отримували калійні добрива, варто спробувати додати підживлення, що містять кальцій.

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Як перевірити причину

Визначити дефіцит мікроелементів без лабораторії складно, тому агроном радить провести простий експеримент. Для цього достатньо вибрати кілька кущів і змінити для них схему підживлення, а потім порівняти якість нових плодів.

Крім того, важливо дотримуватися стабільного режиму поливу, не допускаючи пересихання ґрунту чи надмірного зволоження. Комплексний догляд допоможе отримати соковиті й солодкі помідори без білих прожилок.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Помідор Город

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