Три листки, які варто видалити з томатів уже зараз: простий спосіб захистити врожай

Помідори особливо вразливі в дощове та вологе літо. Після поливу або опадів листя довго залишається вологим, а якщо кущі надто загущені, всередині них утворюється сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань.

Однак проблему можна вирішити без складних обробок — достатньо вчасно видалити частину листя й правильно замульчувати ґрунт.

Яке листя потрібно обрізати у томатів, щоб вони не хворіли

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Одна з головних причин поширення грибкових інфекцій — погана циркуляція повітря. Що густіший кущ, то довше на листі затримується волога після дощу чи поливу. За таких умов активно розвиваються збудники альтернаріозу, септоріозу та інших хвороб.

Крім того, більшість інфекцій починає поширюватися знизу. Спори грибків зберігаються в ґрунті, а потім разом із краплями води потрапляють на нижні листки й поступово піднімаються вгору по рослині.

Саме тому досвідчені городники радять регулярно видаляти зайве листя.

Яке листя варто видалити насамперед

Нижні листки

Насамперед слід видалити все листя, розташоване на висоті до 15−30 сантиметрів від землі, особливо якщо воно торкається ґрунту або звисає занадто низько. Воно вже майже не бере участі в розвитку рослини, натомість першим контактує з бризками бруду, які можуть переносити спори грибків.

Три види листя, що заважають томатам плодоносити / Фото: matthiasboeck/pixabay

Пожовкле та пошкоджене листя

Якщо листя почало жовтіти, вкрилося плямами або має інші ознаки ураження, його краще одразу зрізати. Таке листя вже не приносить користі кущу й може стати джерелом подальшого поширення хвороби.

Листя всередині куща

Не менш важливо прорідити середину рослини. Якщо листя щільно прилягає одне до одного, повітря майже не циркулює, а волога зберігається значно довше. Достатньо видалити частину внутрішнього листя та слабких пагонів, щоб сонячне світло вільно проникало всередину куща.

Простий прийом, який додатково захистить томати

Після обрізання нижнього листя варто вкрити ґрунт навколо рослин шаром мульчі. Для цього підійдуть солома, подрібнена кора, компост або підсушена трава.

Мульча виконує одразу кілька функцій: запобігає розбризкуванню ґрунту під час дощу чи поливу, допомагає утримувати вологу в ґрунті та зменшує ймовірність потрапляння спор грибків на листя.

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При цьому важливо не засипати мульчею саме стебло. Між укриттям і основою рослини слід залишити невеликий проміжок у кілька сантиметрів, інакше через постійну вологість стебло може почати гнити.

Такий простий догляд допомагає покращити вентиляцію насаджень, знизити ризик грибкових захворювань і зберегти врожай томатів навіть у дощовий сезон.

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