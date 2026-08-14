Помідори не хочуть червоніти. Простий прийом допоможе прискорити дозрівання врожаю

Як прискорити дозрівання помідорів на кущах (Фото: Myriams-Fotos/pixabay)

Наприкінці літа на кущах часто залишається чимало великих, але ще зелених помідорів. Часу на їхнє природне дозрівання меншає: ночі стають холоднішими, підвищується вологість, а разом із нею зростає ризик ураження фітофторозом.

Однак прискорити дозрівання врожаю можна кількома простими способами.

Своїми порадами поділився досвідчений городник і автор YouTube-каналу «Моя дача, сад, город і все навколо них». Головна умова — томати вже мають сформуватися й досягти розміру, характерного для сорту чи гібрида.

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Що зробити, щоб помідори швидше почервоніли

Наприкінці сезону кущі можуть продовжувати утворювати нові пагони, квіти та зав’язі, витрачаючи на них поживні речовини. Тому одним із найефективніших прийомів є зупинка подальшого росту рослини.

У високорослих томатів можна прищипнути верхівку, залишивши кілька листків над останнім суцвіттям. Водночас варто видалити нові квіти та найменші зав’язі, які вже не встигнуть дати повноцінний урожай до настання холодів.

Так рослина зможе спрямувати більше ресурсів на наливання та дозрівання вже сформованих плодів.

При цьому цей прийом не змусить маленькі помідори миттєво почервоніти.

«Якщо вони ще не налилися, ще маленькі, то так швидко не почервоніють», — пояснює городник.

Стимулювати дозрівання має сенс лише після того, як плід досяг розміру, нормального для свого сорту.

Чим підживити томати в серпні

На етапі дозрівання особливе значення мають калій і фосфор. Городник рекомендує позакореневе підживлення комплексним добривом із формулою NPK 0:25:50 та мікроелементами. Інший варіант — монофосфат калію.

Калій важливий для переміщення води й поживних речовин та формування плодів, а фосфор необхідний для нормального розвитку рослини. Також наприкінці сезону томатам можуть знадобитися магній і бор.

А от надлишку азоту краще уникати: він може стимулювати ріст листя й пагонів замість дозрівання врожаю. Будь-які добрива слід використовувати суворо за інструкцією.

Чи потрібно обривати листя?

Поступове видалення зайвого листя покращує освітлення та циркуляцію повітря всередині куща. Насамперед варто видалити пожовкле, пошкоджене й хворе листя, а також нижнє, якщо воно торкається землі.

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Томати не можна повністю оголювати. Здорове листя необхідне для фотосинтезу, а в спеку воно захищає плоди від сонячних опіків. Тому обрізування проводять поступово.

Як поливати помідори перед дозріванням

Коли плоди вже сформувалися, полив можна поступово скоротити, особливо з настанням прохолодної погоди. Постійно перезволожений ґрунт не сприяє дозріванню і може підвищити ризик розтріскування томатів.

Водночас повністю припиняти полив не можна. Сильне пересихання ґрунту з подальшим рясним зволоженням також може призвести до появи тріщин на плодах.

Якщо великі помідори тривалий час залишаються зеленими, перед похолоданням городники також використовують спеціальні препарати для стимуляції дозрівання. Застосовувати їх слід лише на сформованих плодах і суворо за інструкцією виробника.

Якщо ж наближаються холоди, великі зелені помідори можна зірвати й залишити дозрівати вдома. Поруч із ними можна покласти стигле яблуко або банан — вони виділяють етилен, що сприяє дозріванню плодів.

Отже, наприкінці сезону головне завдання — зупинити зайвий ріст куща й допомогти йому спрямувати ресурси на вже сформований урожай. Прищипування верхівки, видалення пізніх квіток, помірне обрізування листя, правильне живлення та коригування поливу допоможуть помідорам швидше дозріти.

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