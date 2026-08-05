«Томати-дрова». Блогерка-городниця показала, який сорт помідорів вважає найкращим для консервації

Городниця на своєму YouTube-каналі В гостях у Тані показала один із найбільш витривалих сортів помідорів, у якого плодів більше, ніж листя. Блогерка висадила близько 3−4 кущів та поділилася досвідом вирощування. Сорт має назву Дрова і висоту куща близько 20−25 сантиметрів. Характерною особливістю є форма помідорів — вони ніби витягнуті і округлі на кінцях. Деякі городники критикують цей сорт за щільність плодів, водночас авторка каналу рекомендує помідори використовувати не для вживання в салаті, а саме для консервації.

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«Багатьом вони не подобаються, люди кажуть, що вони надто міцні й тверді. Мені ж вони до вподоби, я їх саджу, тому що вони надзвичайно смачні в консервації, якщо приготувати вдалий маринад», — пояснила городниця. Також вона додала, що смак помідорів, які вона саджає не перший рік, зазвичай солодкувато-кислий, а от товщина шкірки залежить від зовнішніх факторів та живлення.

«Шкірочка в них взагалі тоненька. Так, бувають роки, коли вони ростуть трохи твердуватими, але це буває не завжди. Можливо, це залежить від погодних умов або від того, що даємо більше калію з бором», — поділилася Тетяна.

Догляд за томатами

Для того, щоб вберегти від спеки та прямого сонячного світла, блогерка накрила грядки зверху та з боків притіняючою сіткою та агроволокном. Тетяна також наголосила, що догляд за томатами Дрова максимально простий: їх не потрібно підв'язувати чи пасинкувати.

«Вони бомбічно врожайні! Їх взагалі не треба підв'язувати. Вони лежать на чорному агроволокні та ростуть. Навіть зараз на пасинках ще є квіти та дрібна зав’язь, тож вони плодоноситимуть до самих морозів», — зазначила блогерка.