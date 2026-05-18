Томати хворітимуть і гнитимуть: 10 місць, де не можна садити помідори

Де категорично не можна висаджувати томати (Фото: Kathas_Fotos/pixabay)

Помідори вважаються однією з найбільш невибагливих культур на городі, проте навіть міцна розсада не дасть гарного врожаю, якщо вибрати для неї неправильне місце.

Помилки під час посадки можуть призвести до уповільненого росту, грибкових захворювань, нашестя шкідників і гниття плодів ще до дозрівання.

Експерти попереджають: томати особливо чутливі до умов вирощування, а деякі місця на ділянці буквально протипоказані цій культурі. Главред розібрався, де категорично не можна садити помідори, якщо хочеться зібрати здоровий і рясний урожай.

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До слова, пожовтіння листя у томатів також може вказувати на серйозні проблеми з доглядом і умовами вирощування. Якщо вчасно не усунути причину, рослини можуть перестати плодоносити.

Низини і місця із застоєм води

Однією з найпоширеніших помилок вважається посадка помідорів у низинах. У таких місцях після дощів довго застоюється вода, а ґрунт залишається перезволоженим. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб і гниття коренів.

Надлишок вологи також може провокувати розтріскування плодів і розвиток фітофтори — однієї з найнебезпечніших хвороб томатів.

Тінь і нестача сонця

Помідори належать до світлолюбних культур. Для повноцінного росту і формування плодів їм необхідно не менше шести-восьми годин прямого сонячного світла на день.

У тіні кущі починають витягуватися, стають слабкими, а врожайність помітно падає. Плоди дозрівають повільніше і часто втрачають насичений смак.

Посадка на одному й тому ж місці

Агрономи не рекомендують вирощувати томати на одній грядці кілька років поспіль. Без сівозміни в ґрунті накопичуються збудники хвороб і шкідники, які особливо небезпечні для пасльонових культур.

Якщо щороку садити помідори на одній ділянці, зростає ризик фітофторозу, вертицильозного в’янення та інших захворювань.

Крім того, не варто висаджувати томати після картоплі, баклажанів або перцю, оскільки ці культури мають спільні хвороби і витягують із землі однакові поживні речовини.

Занадто густі посадки

Помідори потребують гарної циркуляції повітря. Якщо кущі посаджені занадто близько один до одного, всередині посадок починає застоюватися вологе повітря, що підвищує ризик грибкових інфекцій.

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Також рослини починають конкурувати за воду і поживні речовини, через що плоди виростають дрібними, а кущі - слабкими.

Маленькі контейнери і тісні грядки

При вирощуванні в контейнерах важливо враховувати розмір сорту. У занадто тісних ємностях коренева система розвивається гірше, а сама рослина відчуває постійний стрес.

Брак простору призводить до зниження врожайності та підвищує ризик захворювань через погану вентиляцію.

Занадто близько до будинку або паркану

Помідори не радять висаджувати впритул до будівель, сараїв або високих парканів. Такі конструкції можуть перекривати сонячне світло, перегрівати рослини відбитим теплом або сприяти застою води після дощів.

Через це кущі гірше ростуть і частіше страждають від перезволоження або сонячного стресу.

Бідний і важкий ґрунт

Томати погано розвиваються як на піщаних, так і на занадто щільних ґрунтах. Піщаний ґрунт швидко втрачає вологу і поживні речовини, а важка земля погано пропускає повітря і затримує воду.

В обох випадках рослини починають відчувати дефіцит живлення, а плоди формуються гірше.

Ділянки зі шкідниками

Місця поруч із компостними купами, заростями бур’янів або залишками старих рослин стають справжнім розсадником шкідників.

Саме там часто з’являються білокрилка, попелиця, совка та інші комахи, здатні швидко знищити врожай томатів.

Місця без регулярного поливу

Помідори особливо потребують стабільного поливу під час цвітіння і плодоношення. Якщо рослини отримують вологу нерегулярно, це може призвести до вершинної гнилі та розтріскування плодів.

Тому томати краще висаджувати там, де є зручний доступ до води.

Під деревами

Ще одне невдале місце для посадки — ділянка під деревами. Крона створює густу тінь, а коріння дерев починає конкурувати з томатами за вологу і живлення.

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Крім того, птахи, що сидять на гілках, можуть пошкоджувати плоди. Особливо небезпечне сусідство з чорним горіхом — це дерево виділяє речовину юглон, токсичну для помідорів.

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