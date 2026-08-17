Городній рекорд. На ринку помітили помідор вагою 1,2 кг — скільки за нього просять
На українському ринку знайшли гігантський помідор (Фото: matthiasboeck/pixabay)
На ринку в Заболотові Івано-Франківської області продавець здивував покупців помідором-гігантом вагою понад кілограм — і його смішною ціною.
Незвичний екземпляр помітив блогер Михайло Григорець, який знімав відео на місцевому ринку. Його увагу привернули помідори, що їх продавець привіз із власного городу: один із плодів помітно вирізнявся з-поміж інших своїми розмірами.