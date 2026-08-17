Городній рекорд. На ринку помітили помідор вагою 1,2 кг — скільки за нього просять

17 серпня, 13:54
На українському ринку знайшли гігантський помідор (Фото: matthiasboeck/pixabay)

На українському ринку знайшли гігантський помідор (Фото: matthiasboeck/pixabay)

На ринку в Заболотові Івано-Франківської області продавець здивував покупців помідором-гігантом вагою понад кілограм — і його смішною ціною.

Незвичний екземпляр помітив блогер Михайло Григорець, який знімав відео на місцевому ринку. Його увагу привернули помідори, що їх продавець привіз із власного городу: один із плодів помітно вирізнявся з-поміж інших своїми розмірами.

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Ваги показали 1,2 кг. Проте здивувала не лише вага, а й ціна: власник був готовий віддати рекордний помідор усього за 30 гривень.

Саме вартість велетенського томата стала головною темою обговорення після публікації відео в соцмережах. Користувачі зазначали, що такий незвичний плід можна було б продати значно дорожче — хоча б через його вражаючий розмір.

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Як виявилося, повторити таку покупку вже не вдасться. Продавець розповів, що цей помідор став останнім настільки великим екземпляром цьогорічного врожаю — інших томатів порівнянного розміру на його ділянці цього сезону більше немає.

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Так звичайний город на Івано-Франківщині подарував не лише місцевий рекорд ваги помідора, а й, мабуть, найнесподіванішу за ціною пропозицію на ринку.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Помідор Город

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