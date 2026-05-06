Помилка на грядці: які культури «вбивають» урожай полуниці
Які помилки в сусідстві псують полуницю (Фото: jhenning/pixabay)
Полуниця вважається однією з найпопулярніших ягідних культур, але при цьому залишається досить чутливою до умов вирощування. І йдеться не тільки про полив або підживлення.
Помилка, яку часто ігнорують навіть досвідчені дачники, — неправильне сусідство на грядці.
Саме від того, які культури ростуть поруч, залежить не тільки розмір ягід, а й сам факт урожаю. У деяких випадках кущі активно зеленіють, але практично не плодоносять — і причина виявляється в «невдалих сусідах».
Хрестоцвіті: прихована конкуренція
Капуста та інші представники цієї групи активно споживають вологу й азот із ґрунту. У результаті полуниці не вистачає ресурсів для формування ягід. Додатковий ризик — шкідники, які легко мігрують між культурами.
Картопля: спільний ворог — хвороби
Сусідство з картоплею — один із найризикованіших варіантів. Обидві культури вразливі до грибкових інфекцій, включно з фітофторозом. Якщо захворювання з’являється на ділянці, воно швидко поширюється і на полуницю.
Томати: погана вентиляція та інфекції
Незважаючи на популярність спільних посадок, томати створюють для полуниці несприятливі умови. Вони затінюють кущі та погіршують циркуляцію повітря, що підвищує ризик гнилі та інших захворювань.
Соняшник: боротьба за вологу
Потужна коренева система соняшнику активно забирає воду з ґрунту. Для полуниці це критично: за дефіциту вологи ягоди стають дрібними і втрачають смак.
Малина: конкуренція і шкідники
Полуниця і малина — погане поєднання. Обидві культури швидко розростаються і конкурують за простір. До того ж у них схожі шкідники, що збільшує навантаження на ділянку.
Фенхель: ефект придушення
Фенхель виділяє речовини, які гальмують ріст інших рослин. Для полуниці таке сусідство часто закінчується уповільненням розвитку і слабким плодоношенням.
Що робити
Правильне планування посадок — один із ключових чинників урожаю. Як безпечні сусіди для полуниці підходять часник, салат, шпинат і бобові культури: вони не конкурують за ресурси і можуть навіть знижувати ризик шкідників.
В умовах обмеженого простору саме грамотне сусідство стає тим фактором, який відокремлює стабільний врожай від розчарування наприкінці сезону.