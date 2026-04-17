«Заморозки залишаються ключовим ризиком». Фермер розповів, як погода вплине на ціни полуниці та малини у 2026 році

17 квітня, 18:19
Виробники дали прогноз цін на сезон (Фото: RitaE/pixabay)

Виробники дали прогноз цін на сезон (Фото: RitaE/pixabay)

Производители допускают и сценарий удешевления — если весна обойдется без критических заморозков.

Виробники допускають і сценарій здешевлення — якщо весна обійдеться без критичних заморозків. Про це AgroPortal.ua повідомив співвласник фермерського господарства Гарден Біо Віталій Мельник, чиї поля розташовані в Рівненській області.

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За його словами, минулорічний ринок формувався під впливом погодного чинника: рання полуниця на Закарпатті постраждала від морозів, що призвело до дефіциту і зростання цін. Цього року ситуація може бути іншою — на тлі високої минулорічної вартості аграрії збільшують площі під ягодою.

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«Заморозки наприкінці квітня — до середини травня залишаються ключовим ризиком. Вони можуть суттєво вплинути на тих, хто не готовий до таких умов. Саме в цей період фактично формується ціна на сезонну ягоду», — зазначає Мельник.

Він уточнює, що для ранньої полуниці традиційно діє окрема цінова логіка, тоді як вартість основної сезонної продукції залежатиме від того, наскільки сильно знизяться температури найближчими тижнями.

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Водночас погодні коливання вже торкнулися інших культур. Зокрема, малина через ранню вегетацію частково потрапила під весняні заморозки — місцями температура опускалася до -3−4°C, що могло пошкодити молоді пагони.

При цьому критичної загрози врожаю поки що немає. За оцінками виробника, у культури залишається достатньо часу для відновлення, і збирання може розпочатися в стандартні терміни — ближче до кінця липня. Однак минулорічний досвід показує: якщо заморозки повторюються в середині травня, сезон може зміститися щонайменше на місяць.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Полуниця Ціна

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