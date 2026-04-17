«Заморозки залишаються ключовим ризиком». Фермер розповів, як погода вплине на ціни полуниці та малини у 2026 році

Виробники допускають і сценарій здешевлення — якщо весна обійдеться без критичних заморозків. Про це AgroPortal.ua повідомив співвласник фермерського господарства Гарден Біо Віталій Мельник, чиї поля розташовані в Рівненській області.

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За його словами, минулорічний ринок формувався під впливом погодного чинника: рання полуниця на Закарпатті постраждала від морозів, що призвело до дефіциту і зростання цін. Цього року ситуація може бути іншою — на тлі високої минулорічної вартості аграрії збільшують площі під ягодою.

«Заморозки наприкінці квітня — до середини травня залишаються ключовим ризиком. Вони можуть суттєво вплинути на тих, хто не готовий до таких умов. Саме в цей період фактично формується ціна на сезонну ягоду», — зазначає Мельник.

Він уточнює, що для ранньої полуниці традиційно діє окрема цінова логіка, тоді як вартість основної сезонної продукції залежатиме від того, наскільки сильно знизяться температури найближчими тижнями.

Водночас погодні коливання вже торкнулися інших культур. Зокрема, малина через ранню вегетацію частково потрапила під весняні заморозки — місцями температура опускалася до -3−4°C, що могло пошкодити молоді пагони.

При цьому критичної загрози врожаю поки що немає. За оцінками виробника, у культури залишається достатньо часу для відновлення, і збирання може розпочатися в стандартні терміни — ближче до кінця липня. Однак минулорічний досвід показує: якщо заморозки повторюються в середині травня, сезон може зміститися щонайменше на місяць.

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