Значно більше, ніж в сезон. Скільки коштує українська полуниця на ринках Львова

5 травня, 12:54
Закарпатська полуниця вже з’явилася на львівському ринку (Фото: magnific)

Закарпатська полуниця вже з’явилася на львівському ринку (Фото: magnific)

У місті Лева з’являється перша полуниця із Закарпаття. Попри високу ціну, покупці вже придивляються до вітчизняної ягоди, яка традиційно відкриває сезон українського врожаю.

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Ціни оприлюднив львівський ринок Шувар.

Кілограм першої української ягоди зараз коштує 250 грн. Хоча ціна вища за розпал сезону, покупці вже починають насолоджуватися першими вітчизняними ягодами. Ціна кілограму імпортної полуниці становить 190 грн за кілограм.

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Нагадуємо у другій половині березня — на початку квітня роздрібні ціни на імпортну полуницю швидко знизилися приблизно до 200 грн за кілограм. Слідом просів і закупівельний сегмент — до близько 150 грн/кг і нижче.

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Скоро прийде сезон полуниці, тож щоб бути до нього готовим, зберігайте та приготуйте цей розкішний на вигляд та смак тарт.
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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Полуниця Закарпаття Ціни Львів

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