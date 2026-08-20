«Не можу натішитись». Клопотенко похвалився машинкою для галушок, яку розробила його команда
Клопотенко показав процес приготування полтавських галушок (Фото: instagram/скрин)
Зірковий український шеф поділився лайфхаком приготування полтавських галушок за допомогою спеціального девайсу.
Євген Клопотенко
Процес приготування страви він показав на своїй сторінці в Instagram.
«Розробили для нарізки галушок спеціальну машину і не можу натішитись! Зараз я покажу секрет як в Полтаві готуються справжні галушки», — каже шеф.