«Не можу натішитись». Клопотенко похвалився машинкою для галушок, яку розробила його команда

20 серпня, 13:55
Клопотенко показав процес приготування полтавських галушок (Фото: instagram/скрин)

Клопотенко показав процес приготування полтавських галушок (Фото: instagram/скрин)

Зірковий український шеф поділився лайфхаком приготування полтавських галушок за допомогою спеціального девайсу.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко

Кулінарний експерт і блогер, шеф-кухар, співвласник ресторану 100 років тому вперед, автор кулінарних книг і єдиний український кухар у списку 50 Next

Процес приготування страви він показав на своїй сторінці в Instagram.

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«Розробили для нарізки галушок спеціальну машину і не можу натішитись! Зараз я покажу секрет як в Полтаві готуються справжні галушки», — каже шеф.

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Нагадуємо, раніше у серії роликів для Deutsche Welle Food, німецького медіа про харчування та їжу, Клопотенко розповідав про процес приготування галушок. За його словами, це дуже важлива страва для нас.

«Я думаю, кожен, хто їх скуштує, закохається», — зазначив шеф. За його словами, якщо заплющити очі й спробувати цю страву, можна подумати, що це щось італійське. Можливо, паста. Але це не паста — це галушки. В Україні ця страва має особливе значення. Приготовлені шляхом змішування борошна з кефіром або сметаною, галушки походять із Полтавщини. А по всій Україні їх можна знайти під різними назвами й у різних місцевих вимовах.

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Він каже, що першочергово це було просто тісто, зварене у воді. Згодом кожна родина почала додавати різні начинки, соуси та надавати галушкам різної форми. Іноді вони великі, іноді маленькі, а іноді майже як булочка. Дослідники української гастрономії стверджують, що перша згадка про галушки датується XVI століттям. Сам рецепт не зберігся — лише назва, але якщо про страву вже писали у XVI столітті, вона існувала раніше.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Полтава Українська кухня Лайфхак Євген Клопотенко

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