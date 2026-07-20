«Кожен закохається». Відомий український шеф-кухар показав, як готує знамениту традиційну страву для німецького ЗМІ

Полтавщина — регіон України, який надзвичайно багатий на гастрономічні пам'ятки. Але одна страва стала відомою настільки, що створює майже пряму асоціацію з місцем. Мова йде про полтавські галушки.

Євген Клопотенко продовжив серію роликів для Deutsche Welle Food, німецького медіа про харчування та їжу. Раніше він розповів про українську традиційну страву, яка часто дивує іноземців, а в Україні вважається класикою — про сирники. Цього разу він поділився історією та рецептом галушок.

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«Галушки — дуже важлива страва для нас. Я думаю, кожен, хто їх скуштує, закохається», — почав розповідь Клопотенко. За його словами, якщо заплющити очі й спробувати цю страву, можна подумати, що це щось італійське. Можливо, паста. Але це не паста — це галушки. В Україні ця страва має особливе значення. Приготовлені шляхом змішування борошна з кефіром або сметаною, галушки походять із Полтавщини. А по всій Україні їх можна знайти під різними назвами й у різних місцевих вимовах.

Першочергово це було просто тісто, зварене у воді.Згодом кожна родина почала додавати різні начинки, соуси та надавати галушкам різної форми. Іноді вони великі, іноді маленькі, а іноді майже як булочка. Клопотенко ділиться, що історики української гастрономії кажуть: перша згадка про галушки датується XVI століттям. Самого рецепта не збереглося — лише назва, але якщо про страву вже писали у XVI столітті, вона існувала раніше.

Окрім процесу приготування та розповіді, український шеф-кухар пояснив, що галушки можуть стати дуже популярними як стрітфуд. За його словами, наразі в Україні традиційний стрітфуд недостатньо розвинений. Хоча такий формат подачі — сучасний і новий, сама страва дуже давня й автентична.

«Під час моєї експедиції Україною, коли я був на Полтавщині, я відкрив для себе цю страву й зрозумів, що хочу повернути її. Хочу знову зробити її популярною. Хочу показати її всьому світу. Бо я думаю, що кожен, хто її скуштує, закохається. Якщо заплющити очі й спробувати її, можна подумати, що це щось італійське — паста. Але це не паста. Це галушки», — підсумував Євген Клопотенко в ролику. У нього вийшли галушки у томатному соусі з грибами та вишнями. Також ділимося пропорціями для приготування галушок за рецептом шефа.

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