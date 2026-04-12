Підстеліть соломки. Що їсти та пити, щоб полегшити симптоми похмілля, і про що краще забути після вживання алкоголю

При похміллі важливо не лише втамувати голод, але і допомогти організму відновитися. Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете полегшити симптоми похмілля та сприяти швидшому відновленню організму після святкувань. Ось що краще їсти при похміллі:

Цей курячий суп з локшиною містить перевірені протизапальні засоби: куркуму, часник і імбир. Тому впевнено готуйте і споживайте його в разі похмілля, хоч краще не зловживайте алкоголем.

Рецепт ситної закуски зі шпинату та місо яєць: при похміллі та не тільки

Якщо ви плануєте святкувати Новий рік у колі друзів, рідних, колег чи просто близьких людей за чаркою ігристого, то обов'язково збережіть рецепт цієї страви. Вона допоможе забути зранку про похмілля.