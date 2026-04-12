Підстеліть соломки. Що їсти та пити, щоб полегшити симптоми похмілля, і про що краще забути після вживання алкоголю
Курячий суп може полегшити симптоми похмілля (Фото: stockcake)
Алкоголь спричиняє зневоднення, виснажує запаси електролітів, порушує баланс цукру в крові, викликає запалення. Правильно підібрана їжа може значно полегшити симптоми. Тощо ж варто зʼїсти 1 січня?
При похміллі важливо не лише втамувати голод, але і допомогти організму відновитися. Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете полегшити симптоми похмілля та сприяти швидшому відновленню організму після святкувань. Ось що краще їсти при похміллі:
Їжа, що відновлює баланс рідини й електролітів
- Курячий або овочевий бульйон із локшиною або овочами — це ідеальний вибір, оскільки він зволожує організм і поповнює електроліти (натрій, калій, магній).
- Фрукти з високим вмістом води: кавун, апельсини, огірки та ягоди зволожують і забезпечують організм вітамінами.
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Продукти для стабілізації рівня цукру в крові
- Банани — джерело калію, магнію та природних цукрів, які відновлюють енергію та електроліти.
- Тости або крекери, адже вони легкі в перетравленні вуглеводи, які можуть допомогти підвищити рівень цукру в крові.
Їжа з протизапальними властивостями
- Яйця, адже вони багаті на цистеїн, амінокислоту, яка допомагає розщеплювати ацетальдегід (токсин, що утворюється при розщепленні алкоголю).
- Авокадо — джерело здорових жирів, калію та магнію, які допомагають боротися із запаленням.
- Куркума та імбир, яку можна додати до супів або чаю для зменшення запалення та нудоти.
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Їжа для підтримки травлення та печінки
- Часник і цибуля, що містять сполуки сірки, які підтримують роботу печінки.
- Хрестоцвіті овочі: броколі, цвітна та інша капуста допомагають печінці виводити токсини.
Напої для відновлення
- Кокосова вода — природний ізотонічний напій із високим вмістом електролітів.
- Трав’яний чай, наприклад, із м’яти або імбиру допомагає зменшити нудоту.
- Вода з лимоном допомагає зволожити організм і підтримати травлення.
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Чого краще уникати при похміллі
- Кави, адже напій існують припущення, що напій може посилити зневоднення та подразнити шлунок.
- Жирна або смажена їжа, адже вона створює додаткове навантаження на травлення та печінку.
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