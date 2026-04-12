Підстеліть соломки. Що їсти та пити, щоб полегшити симптоми похмілля, і про що краще забути після вживання алкоголю

12 квітня, 06:37
Курячий суп може полегшити симптоми похмілля (Фото: stockcake)

Курячий суп може полегшити симптоми похмілля (Фото: stockcake)

Алкоголь спричиняє зневоднення, виснажує запаси електролітів, порушує баланс цукру в крові, викликає запалення. Правильно підібрана їжа може значно полегшити симптоми. Тощо ж варто зʼїсти 1 січня?

При похміллі важливо не лише втамувати голод, але і допомогти організму відновитися. Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете полегшити симптоми похмілля та сприяти швидшому відновленню організму після святкувань. Ось що краще їсти при похміллі:

Реклама

Читайте також:
Численні ризики для здоров’я. Чому краще відмовитися від чорного кухонного начиння — дослідження

Їжа, що відновлює баланс рідини й електролітів

  • Курячий або овочевий бульйон із локшиною або овочами — це ідеальний вибір, оскільки він зволожує організм і поповнює електроліти (натрій, калій, магній).
  • Фрукти з високим вмістом води: кавун, апельсини, огірки та ягоди зволожують і забезпечують організм вітамінами.

Рецепт курячого супу з локшиною: ідеальний обід при похміллі

Цей курячий суп з локшиною містить перевірені протизапальні засоби: куркуму, часник і імбир. Тому впевнено готуйте і споживайте його в разі похмілля, хоч краще не зловживайте алкоголем.
Перейти до рецепту

Продукти для стабілізації рівня цукру в крові

  • Банани — джерело калію, магнію та природних цукрів, які відновлюють енергію та електроліти.
  • Тости або крекери, адже вони легкі в перетравленні вуглеводи, які можуть допомогти підвищити рівень цукру в крові.
Читайте також:
Можна впевнено включати у дієту. Вчені назвали найкращу олію для схуднення

Їжа з протизапальними властивостями

  • Яйця, адже вони багаті на цистеїн, амінокислоту, яка допомагає розщеплювати ацетальдегід (токсин, що утворюється при розщепленні алкоголю).
  • Авокадо — джерело здорових жирів, калію та магнію, які допомагають боротися із запаленням.
  • Куркума та імбир, яку можна додати до супів або чаю для зменшення запалення та нудоти.
Читайте також:
Можна впевнено включати у дієту. Вчені назвали найкращу олію для схуднення

Рецепт ситної закуски зі шпинату та місо яєць: при похміллі та не тільки

Якщо ви плануєте святкувати Новий рік у колі друзів, рідних, колег чи просто близьких людей за чаркою ігристого, то обов'язково збережіть рецепт цієї страви. Вона допоможе забути зранку про похмілля.
Перейти до рецепту

Їжа для підтримки травлення та печінки

  • Часник і цибуля, що містять сполуки сірки, які підтримують роботу печінки.
  • Хрестоцвіті овочі: броколі, цвітна та інша капуста допомагають печінці виводити токсини.

Напої для відновлення

  • Кокосова вода — природний ізотонічний напій із високим вмістом електролітів.
  • Трав’яний чай, наприклад, із м’яти або імбиру допомагає зменшити нудоту.
  • Вода з лимоном допомагає зволожити організм і підтримати травлення.

Бабусин чай: рецепт трав'яного чаю з меліси та листя ягід

Холодна пора вже вимагає подбати не лише про тепло одягу, а й внутрішнє, яке зможе подарувати цей ароматний, корисний та пахучий бабусин чай.
Перейти до рецепту
Читайте також:
Шкідлива чи ні? Що таке штучна ікра та чи безпечно її їсти — відповідає експертка

Чого краще уникати при похміллі

  • Кави, адже напій існують припущення, що напій може посилити зневоднення та подразнити шлунок.
  • Жирна або смажена їжа, адже вона створює додаткове навантаження на травлення та печінку.

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Алкоголь Похмілля Рецепти Пасха 2026

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies