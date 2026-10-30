Осіння пастка. Чому цього року не варто поспішати із садінням часнику та цибулі

Які овочі поки що не варто садити на городі (Фото: Curious_Collectibles/pixabay)

Тепла осіння погода може зіграти з городниками злий жарт. Хоча кінець жовтня вважається слушним часом для садіння озимого часнику та цибулі, цього року звичні терміни можуть виявитися невдалими.

Деякі культури краще висаджувати пізніше, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм, пише Deccoria.

Як пише польське видання Deccoria, затяжна тепла осінь порушує природний цикл розвитку рослин. Замість підготовки до зимового спокою часник і цибуля можуть почати активно рости й випускати зелені пагони. З настанням морозів молоде листя може постраждати, що послабить рослини та може знизити врожайність.

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Особливо небезпечними є різкі коливання температури, коли ґрунт то замерзає, то відтає. За таких умов коріння молодих рослин може оголюватися, а відсутність снігового покриву лише погіршує ситуацію.

Коли садити озимий часник і цибулю

Експерти радять не орієнтуватися виключно на календар, а зважати на температуру ґрунту та прогноз погоди.

Оптимальний час для садіння озимого часнику настає тоді, коли ґрунт на глибині 10 см охолоджується приблизно до 8−10°C. При цьому до настання стійких морозів має залишатися близько трьох-чотирьох тижнів. Цього часу достатньо, щоб зубчики вкоренилися, але не встигли активно прорости.

Якщо наприкінці жовтня зберігається тепла погода, із посадкою краще трохи зачекати. Проте надто зволікати теж не варто — часник повинен встигнути сформувати кореневу систему до промерзання ґрунту.

Схожа ситуація і з озимою цибулею. Зазвичай її висаджують у вересні — жовтні, але за сприятливої погоди посадку можна перенести на початок листопада. Головна умова — ґрунт не повинен бути промерзлим.

Що можна посадити на городі наприкінці жовтня

Попри необхідність відкласти посадку деяких культур, осінні роботи на ділянці ще не завершено. Є кілька багаторічних овочів, які можна висадити до настання стійких холодів.

Хрін. Добре підходить для осіннього садіння, проте швидко розростається, тому місце для нього варто обирати заздалегідь.

Ревінь. Наприкінці жовтня можна висаджувати саджанці або ділити дорослі кущі для розмноження.

Щавель. Його ще можна посіяти до промерзання ґрунту, щоб навесні отримати ранню зелень.

Цибуля-шалот. За сприятливої погоди садіння можливе, але відкладати його надовго не рекомендується.

Топінамбур. Осінь підходить для висаджування бульб, проте ця рослина здатна швидко захоплювати вільний простір на ділянці.

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Городникам в Україні також варто враховувати кліматичні особливості свого регіону. На півдні країни сезон посадки може тривати довше, тоді як у північних і східних областях терміни нерідко скорочуються через ранні заморозки.

Фахівці радять перед осінніми посадками перевіряти прогноз погоди на найближчі тижні. Правильно обраний час дозволить рослинам укорінитися до зими та знизить ризик втрати майбутнього врожаю.

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