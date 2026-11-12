Гарячий чай під час блекауту. У мережі показали незвичний спосіб нагрівання води без електрики

На тлі тривалих відключень електроенергії в Україні дедалі актуальнішими стають побутові лайфхаки, що дозволяють обходитися без звичних електроприладів.

Особливо складно доводиться мешканцям будинків з електричними плитами, де відсутність електроенергії протягом тривалого часу суттєво обмежує можливості приготування їжі.

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У Facebook опублікували відео, авторка якого продемонструвала, як використовувати металеву форму для мафінів і кілька чайних свічок для підігріву чайника.

Як підігріти воду без електрики: незвичний лайфхак

На відео жінка розміщує невеличкі свічки в заглибленнях металевої форми для випікання кексів, запалює їх і ставить зверху чайник із водою.

Принцип роботи такої конструкції ґрунтується на теплі, що виділяється під час горіння свічок. Металеве дно чайника нагрівається, завдяки чому вода може довше залишатися теплою.

Однак розраховувати на швидке закипання води в такий спосіб не варто. Теплова потужність кількох невеликих свічок значно поступається звичайній кухонній плиті. Тому таке рішення радше демонструє можливість підтримання температури вже гарячої води, ніж є повноцінною альтернативою електричному чайнику.

У мережі показали незвичний спосіб зберегти чай гарячим / Фото: NV через ШІ ChatGPT

Що важливо враховувати під час відключень світла

Попри простоту ідеї, такі експерименти з відкритим вогнем можуть бути небезпечними. Металеві форми для випікання не призначені для використання як нагрівальні прилади, а розміщення чайника над свічками підвищує ризик опіків, перегріву поверхні та виникнення пожежі.

Використовуючи будь-які альтернативні способи підігріву води, необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду, тримайте свічки подалі від легкозаймистих предметів і не використовуйте саморобні нагрівальні пристрої, що можуть спричинити пожежу.