Не лише сонце й гарний ґрунт. Де на ділянці краще не садити фруктові дерева

Навіть здорові саджанці та регулярний догляд не гарантують гарного врожаю, якщо для плодових дерев обрано невідповідне місце.

Через надмірну вологість, нестачу сонячного світла або особливості рельєфу рослини можуть погано рости, хворіти й навіть загинути. Як повідомляє Martha Stewart, фахівці із садівництва назвали шість місць, де краще не висаджувати плодові дерева, щоб уникнути проблем у майбутньому.

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Де не варто садити фруктові дерева

1. Занадто близько до будинку або паркану

Молодий саджанець займає зовсім небагато місця, але через кілька років його крона та коріння значно розростуться. Якщо посадити дерево впритул до будівель або інших рослин, йому може бракувати світла й свіжого повітря. Це не лише сповільнить ріст, а й підвищить ризик грибкових захворювань.

2. Там, де постійно стоїть вода

Якщо після дощу на ділянці довго не висихають калюжі, садити там плодові дерева не варто. Через постійну вологість коріння не отримує достатньо кисню й починає гнити. Такі умови особливо небезпечні для молодих рослин. Вирішити проблему іноді допомагає якісний дренаж.

3. На схилах, що швидко прогріваються навесні

Південні та західні схили отримують більше тепла, тому дерева тут можуть прокидатися раніше. Однак весняна погода непередбачувана: після кількох теплих днів нерідко повертаються заморозки. Унаслідок цього молоді бруньки можуть постраждати, а врожай опиниться під загрозою.

4. На бідному ґрунті

Якщо ґрунт виснажений і в ньому бракує поживних речовин, деревам буде важко нормально розвиватися. Вони можуть повільно рости, гірше цвісти й давати менше плодів. Тому перед посадкою варто перевірити кислотність і склад ґрунту, а за потреби — внести відповідні добрива.

5. Біля доріжок і в незручних куточках саду

Висаджувати дерева у важкодоступних місцях — не найкраща ідея. Згодом їх доведеться обрізати, обробляти від шкідників і збирати з них урожай. До того ж, стиглі плоди, що падатимуть на доріжки, створюватимуть зайві незручності.

6. Там, де клімат не підходить обраному сорту

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Не всі плодові дерева однаково добре переносять морози та літню спеку. Наприклад, деякі сорти можуть постраждати від суворої зими, а іншим просто бракуватиме теплих днів, щоб плоди встигли дозріти. Тому краще обирати саджанці, пристосовані до клімату вашого регіону.

Що ще важливо врахувати перед посадкою

Щоб сад добре розвивався й тішив урожаєм, варто заздалегідь продумати розташування дерев. Між ними має залишатися достатньо місця, щоб крони дорослих дерев не заважали одна одній.

Молоді саджанці також варто захистити від гризунів та інших тварин за допомогою спеціальних сіток. А якщо ділянка невелика, можна звернути увагу на дерева на карликових або напівкарликових підщепах — вони займають менше місця, і за ними легше доглядати.