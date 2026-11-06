Не поспішайте повторювати. Як працює популярний трюк із цвяхом і чому він небезпечний

У соціальних мережах набуває популярності незвичний спосіб підвищення врожайності плодових дерев. Садівники пропонують вбивати цвях у стовбур, стверджуючи, що це стимулює цвітіння та прискорює появу плодів.

Однак ефективність такого методу науково не підтверджена, а сам експеримент може зашкодити рослині.

Незвичним лайфхаком поділилася садівниця Марілуз дель Кампо, авторка TikTok-акаунту La granja de mis suenos. За її словами, цвях, забитий у стовбур, викликає у дерева стрес, змушуючи його спрямовувати більше ресурсів на розмноження, а не на ріст.

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Садівник пояснює, що в умовах потенційної загрози деякі рослини справді можуть активізувати механізми виживання, зокрема ті, що пов’язані з цвітінням і формуванням плодів. Однак реакція залежить від виду рослини та характеру впливу.

Водночас немає жодних наукових доказів того, що цвях у стовбурі сприяє збільшенню врожаю. Ба більше, пошкодження кори та деревини відкриває шлях для грибкових інфекцій та інших захворювань, повідомляє Blikk .

Такий метод особливо небезпечний для молодих, ослаблених і хворих дерев. Не варто також використовувати іржаві цвяхи, сподіваючись забезпечити рослину залізом, — така практика не замінює повноцінного підживлення.

Якщо плодове дерево погано цвіте або майже не плодоносить, фахівці радять насамперед звернути увагу на умови вирощування. Нестача сонячного світла, неправильний полив, виснажений ґрунт або помилки під час обрізування можуть негативно впливати на врожайність.

Також важливо враховувати вік дерева та особливості запилення. Деякі культури починають плодоносити лише через кілька років після посадки, а окремим сортам потрібні відповідні рослини-запилювачі.

Отже, замість сумнівних експериментів із цвяхами садівникам радять дотримуватися перевірених методів догляду. Правильне обрізування, збалансоване живлення та сприятливі умови вирощування допоможуть підтримувати здоров’я дерев і отримувати стабільний урожай.