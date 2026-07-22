Родинні історії та їжа. Українців запрошують надсилати рецепти на конкурс ініціативи Пиріг Незалежності

Kyiv School of Economics долучилася до національної ініціативи Пиріг Незалежності. Проєкт формує нову традицію до 24 серпня: готувати пиріг за родинним або авторським рецептом і ділитися його історією.

3 липня офіційно стартувала громадська ініціатива Пиріг Незалежності-2026. Це проєкт, який третій рік поспіль об'єднує українців навколо ідеї створення нової національної традиції: 24 серпня пекти свій Пиріг Незалежності. Участь взяла Київська Школа Економіки або KSE, яка збере рецепти й історії своєї спільноти — студентів, викладачів, дослідників, співробітників, випускників та їхніх родин. Це можуть бути пироги, які печуть на свята, рецепти з родинних записників, страви з дитинства або нові авторські рецепти, створені до Дня Незалежності.

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Кожна історія має відповісти на три питання: звідки цей рецепт, що він означає для родини чи спільноти і як через нього людина говорить про Незалежність.

«KSE працює з темами національної ідентичності, тому що розвиток країни залежить не лише від економіки, технологій і безпеки, а й від спільного бачення того, ким ми є, які цінності поділяємо і яке майбутнє будуємо. KSE цікавить не національна ідентичність сама по собі. Нас цікавить, як через сучасну культуру, освіту та науку формується покоління людей, здатних будувати сильну Україну. Саме тому ми створюємо та підтримуємо проєкти, які допомагають суспільству осмислювати ці зміни», — розповів Тимофій Брік, ректор KSE University.

Для участі KSE запускає конкурс Пиріг Незалежності KSE у двох категоріях:

Родинний рецепт — пиріг, який має історію та пов’язаний із родиною, містом, регіоном або поколінням.

Пиріг KSE Community — командний формат від факультету, департаменту, студентського клубу, випускників або спільноти друзів.

До 10 серпня учасники можуть приготувати пиріг або подати історію рецепта, зробити 1−3 фото чи коротке відео, описати рецепт і заповнити форму: https://tally.so/r/zxR7za.

Публікації у соцмережах пропонують позначати хештегами #ПирігНезалежностіKSE #KSECommunity #ПирігНезалежності. Долучитися можна і без випікання. KSE прийматиме фото старого родинного записника, спогади про страву з дому, короткі відео з родиною, дитячі тексти або історії команд, які зберуться навколо спільного пирога в колівінгу, офісі, студентському клубі чи за кордоном.

Переможців обере журі разом зі спільнотою KSE. Серед номінацій — Пиріг Незалежності KSE, Найкраща родинна історія, Найкращий авторський рецепт, Найсильніша командна участь", Вибір спільноти KSE.

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Після завершення проєкту KSE створить цифровий альманах Пиріг Незалежності KSE: рецепти, історії, люди. До нього увійдуть вибрані рецепти, історії студентів, викладачів, родин і випускників, а також мапа географії KSE Community. Результати KSE оголосить 24 серпня.