Знімати чи залишати? Що насправді означає піна на поверхні бульйону

Під час варіння бульйону на поверхні з’являється піна, яку зазвичай радять знімати. Але чи справді вона шкідлива і чи впливає на смак страви?

Ви вмикаєте вогонь, каструля нагрівається, і щойно рідина починає ледь кипіти, на поверхню спливає білувата, сірувата чи коричнювата піна. Що ж це таке?

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Ця піна — це просто денатурований (згорнутий) білок. Він виділяється з м’яса, а не з кісток. Це не желатин, який розчиняється; це, по суті, ті самі білки, що містяться в яєчних білках.

Вона нешкідлива і не має смаку. Її цілком можна вживати в їжу, тож, можливо, не варто давати їй таку «неприємну» назву. Може, краще називати її «м'ясною піною», «білковими пластівцями» чи «бульйонними хмаринками»?

Навіщо знімають піну з бульйону

Дехто вважає, що вона виглядає неестетично, тому її знімають. Інші роблять це за традицією — так готували їхні матері й бабусі. Дехто — тому що майже в кожному рецепті в інтернеті є така вказівка. А дехто — щоб отримати більш «вишукану» страву.

Не завжди піна псує першу страву / Фото: magnific

Якщо залишити піну, вона розпадеться на мікроскопічні частинки й розійдеться по всьому бульйону, зробивши його каламутним. Подальше проціджування — навіть через кілька шарів марлі — вже не допоможе. Якщо бульйон закипить, піна залишиться в ньому назавжди. Каламутний бульйон — це, так би мовити, «найгірший сценарій», хоча, як на мене, нічого страшного в цьому немає.

Якщо ви вирішили зняти піну, робити це слід тоді, коли бульйон лише починає нагріватися, ще до того, як він закипить. Саме кипіння подрібнює частинки піни й перемішує їх із рідиною. Якщо ж піну вчасно прибрати, у підсумку ви отримаєте прозорий бульйон.

У кулінарії прозорий бульйон вважається ознакою високої майстерності. І тут усе зводиться виключно до естетики.

Для більш насичених, темних страв — наприклад, яловичини по-бургундськи чи супу мінестроне — прозорість бульйону не має жодного значення. Однак для легших страв, як-от в'єтнамського фо чи курячого супу з локшиною, прозорий бульйон дозволяє зробити страву привабливішою на вигляд.

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