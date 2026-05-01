У лісі, біля озера та просто неба. П’ять місць для ідеального пікніка у Львові та неподалік, куди варто «втекти» в травні

Біля Львова можна провести час в альтанках біля озера (Фото: instagram/sherwood_hotel_resort)

Коли хочеться змінити ресторани на природу, найкращий варіант — зібратися з близькими й приготувати їжу просто неба. Щоб не шукати довго місця для відпочинку з вогнищем, ми зібрали короткий гайд локацій для пікніка у Львові та околицях.

Весна — сезон пікніків і барбекю. Попри велике різноманіття закладів харчування у Львові, іноді хочеться зібратися з близькою компанією та приготувати їжу власноруч. Адже на свіжому повітрі вона смакує найкраще. Щоб спростити пошук місць, де можна розпалити вогнище та приготувати улюблені страви просто неба, NV Food підготував короткий гайд із локаціями для пікніка у Львові та поблизу міста.

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П’ять місць для ідеального пікніка у Львові та неподалік міста

1. Готельно-відпочинковий комплекс Бухта Вікінгів

У лісовій зоні комплексу Бухта Вікінгів ви зможете гарно відпочити у компанії родини та друзів. Зручно, що це близько біля Львова. Тут пропонують різноманітні альтанки до 200 осіб, щоб гарно посидіти та посмажити шашлики на мангалах: у подарунок ви отримаєте дрова.

2. Відпочинковий комплекс Наварія нова

Тут пропонують альтанки для барбекю з видом на озеро. Ідеальне місце для сімейного відпочинку.

3. Рекреаційна зона Лісова пісня

Тут затишно, чисто, зручно. Альтанки оздоблені цупкими шторами, які не пропускають дощу, вітру та захистять від палючого сонця за потреби. Можна просто посмажити м’ясо та посмакувати свіжими овочами. Або полегшити собі життя і замовити страви у самому закладі.

4. Готельно-відпочинковий комплекс Шервуд

Для пікніка тут пропонують альтанки біля озера. Дерев’яні будівлі, стилізовані інтер'єри, високий рівень обслуговування прекрасно поєднуються з незрівнянною величчю Прикарпатських лісів.

5. Готельно-відпочинковий комплекс Галицька корона

Гарне місце для відпочинку з родиною або друзями, що знаходиться поблизу Львова. Для відпочинку на природі тут пропонують альтанки з каміном, меблями, музичною технікою.

Картопля по-мисливськи: рецепт на чавунній пательні Підкопченість робить картоплю ароматною, а пательні створює можливсть отримати надзвичайну золоту скоринку. Водночас смажена мисливська ковбаска буде соковитою і апетитною. Не забудьте й про улюблені спеції. Перейти до рецепту

У фользі на вогні: рецепт печеного батату Ця овочева страва для пікніка не потребує зусиль – просто покладіть солодку картоплю на вугілля і зачекайте, поки вона не стане м’якою, як масло. Далі з нею можна творити кулінарні дива. Перейти до рецепту