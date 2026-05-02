Шашлики, бутерброди та свіже повітря. Сім найкращих локацій Києва та області для пікніка
Шашлики на природі (Фото: depositphotos.com/milenakhosroshvili@gmail.com)
Відпочинок на природі — це родинна українська традиція, яку можна інтерпретувати по-різному: як затишні посиденьки на килимку із бутербродами, так і смаження шашлика в альтанці біля річки. Будь-який варіант має своє місце. Але де воно?
Київ та його околиці повні мальовничих локацій, які ідеально пасують для барбекю чи пікніка. В Україні вже відкрили сезон шашликів, утім, раптова холодна погода його призупинила. Оскільки травень, відомий сезон відпочинку на природі, вже на носі, NV FOOD пропонує добірку локацій столиці, які ідеальні для шашликів. Тож купуйте м’ясо, готуйте маринад, мийте овочі та збирайте приладдя. Ось в яких місцях дозволено смажити м’ясо:
1. Голосіївський парк