Шашлики, бутерброди та свіже повітря. Сім найкращих локацій Києва та області для пікніка

Київ та його околиці повні мальовничих локацій, які ідеально пасують для барбекю чи пікніка. В Україні вже відкрили сезон шашликів, утім, раптова холодна погода його призупинила. Оскільки травень, відомий сезон відпочинку на природі, вже на носі, NV FOOD пропонує добірку локацій столиці, які ідеальні для шашликів. Тож купуйте м’ясо, готуйте маринад, мийте овочі та збирайте приладдя. Ось в яких місцях дозволено смажити м’ясо:

Для шанувальників не лише шашлика й активних прогулянок, а й мальовничих схилів та поїздок велосипедом Голосіївський парк — найкращий варіант. Він розташований у межах міста, має поруч різноманітні кафе й заклади з вуличною їжею. Тож ви можете придбати їжу з собою та поїсти, сидячи на килимку серед галявини. Або ж скористайтеся альтанками. У вихідні їх краще бронювати заздалегідь через сайт парку, адже у популярних зонах є черги.

Адреса: від ст. м. Голосіївська

2. Труханів острів і Гідропарк

Часто ці місця у теплу погоду наповнені людьми, утім, завжди можна знайти тихе місце серед дерев для приємного відпочинку із сендвічами чи готовою їжею. Просто пройдіться трохи далі від Пішохідного мосту. Але смажити на острові не варто. А от для барбекю обирайте Гідропарк, який обладнаний спеціальними місцями для посиленьок із вогнем. Наприклад, на островах Долобецькому і Венеціанському є десятки зон з мангалами біля пляжів, де є столи й смітники. В інших зонах розпалювати заборонено.

Адреса: від ст. м. Поштова площа та Гідропарк

3. ВДНГ, Експоцентр України

Альтанки на ВДНГ / Фото: ВДНГ﻿ Facebook

Можливо, не таке очевидне місце, але у яблуневому саду на території Експоцентру можна влаштувати екологічний пікнік. Утім, без багаття. Беріть сендвічі, готовий шашлик, чи корзинку для пікніка, розстеляйте ковдру й насолоджуйтеся природою. А для охочих влаштувати шашлик на ВДНГ є облаштовані зони з мангалами. Після бронювання, яке можна здійснити через сайт, на електронну адресу надходить лист-підтвердження з маршрутом, як пройти до локації. Ціна альтанок: від 1200 грн

Адреса: від ст. м. Виставковий центр

4. Пуща-Водиця

Живописне місце, яке, окрім річки з притокою і ставками, відоме своїми лікувальними властивостями. Сама місцевість і сосновий ліс дарують спокій й відпочинок. Тут зупинялися відомі українці минулих століть, як-от Тарас Шевченко та Леся Українка. А сьогодні гості колишнього курорту можуть розташуватися прямо біля води чи в альтанці на галявині в лісі. Орендуйте мангали, чи спробуйте послугу катання на катамаранах у теплу погоду. Реклама: Адреса: Пуща-Водиця, на трамваї № 12 від Києва 5. Парк Партизанська слава Парк на Лівому березі столиці має розкішний сосновий ліс, який давно є улюбленим місцем відпочинку киян. Цей парк ідеальний для натхненних прогулянок лісовими доріжками, і посиденьок тихим вечором біля озера. Тут є сім функціональних зон: як для активного, так і спокійного відпочинку, з дітьми тощо. Тут в альтанках з мангалами біля водойми можна посмажити м’ясо, овочі та провести час із родиною та друзями. Адреса: від ст. м. Бориспільська Читайте також: Схуднення і профілактика діабету. Ця дієта прибирає небезпечний жир з організму — її радить міністр охорони здоров’я США 6. Березняки Житлові райони міста — не очевидне місце для барбекю, утім, місцеві знають гарні локації. Тож на лівому березі Києва у житловому мікрорайоні Березняки можна зайняти своє місце біля озер. Найбільше з них — Тельбін, але також з іншого боку є р. Дніпро. На пляжах орендуйте альтанки, які мають перевагу, адже оснащені електрикою та мангалами. Попередньо придбайте дрова чи вугілля, візьміть шампури та насолоджуйтеся. Адреса: Дніпровська набережна, 2а 7. Moray Club Для повного комфорту із можливістю переночувати, відправляйтеся на Крюківщину в Київській області. Тут запропонують бані з чаном, зручні котеджі для ночівлі, оренду усього приладдя для ідеального барбекю. Тут можна відпочити в альтанці з мангальною зоною, сітками, шампурами, казаном, додатковим мангалом і також за окрему плату накрити стіл. Ціна оренди альтанок складає від 800 грн. Адреса: вул. Шкільна, 24А, Крюківщина Обираючи місце для травневого пікніка, врахуйте, що розпалювати багаття та смажити не можна просто у лісі. Відповідно до ст. 77 КУпАП порушення вимог пожежної безпеки в лісах та охоронних зонах тягне за собою накладення штрафу: на громадян від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів (1530−4590 грн) Реклама: на посадових осіб від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів (4590−15300 грн). Редактор: Анастасія Конорчук