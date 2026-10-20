Не бояться морозів. Які сорти гороху підходять для осіннього посіву

Посів гороху під зиму дає змогу отримати врожай на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. Однак не всі сорти здатні перезимувати, тому важливо правильно вибрати насіння та дотримуватися строків посадки.

Для осіннього посіву підходять морозостійкі кормові сорти, а також деякі різновиди цукрового гороху, пише Новини.LIVE.

Які сорти гороху підходять для осінньої посадки

Реклама

Серед найбільш стійких до холоду сортів виділяють:

НС Мороз — ранній сорт сербської селекції, пристосований до низьких температур.

Зима — здатний витримувати морози до -19°C за сприятливих умов.

Балтрап (Balltrap) і Джампер (Jumper) — сорти з високою зимостійкістю.

Серед солодких сортів варто звернути увагу на «Метеор», «Альфа», «Кельведонське диво» та «Солодке диво». При цьому їхню придатність до зимівлі необхідно уточнювати з урахуванням кліматичних умов регіону.

Коли і як сіяти горох під зиму

В Україні підзимовий посів зазвичай проводять у вересні або на початку жовтня. За цей час рослини повинні встигнути вкоренитися, але не сформувати надто високих пагонів до настання морозів.

Якщо в другій половині жовтня встановилася холодна й волога погода, посадку краще перенести на весну — у перезволоженому ґрунті насіння може згнити.

Для гороху обирають сонячну ділянку, де не застоюється вода. Ґрунт попередньо розпушують, очищують від бур’янів і за потреби удобрюють перепрілим компостом.

Перед осіннім посівом насіння не замочують. Його висаджують сухим на глибину 3−5 см, залишаючи між горошинами відстань 5−8 см.

Як захистити посіви від морозів

Головну небезпеку для озимого гороху становлять безсніжні морози та різкі коливання температури. Щоб зменшити ризик пошкодження рослин, грядки рекомендують укривати щільним агроволокном, закріпленим на невисоких дугах.

За умови правильної посадки та сприятливої зимівлі горох починає активно рости вже з першим весняним потеплінням. Це дає змогу зібрати врожай на кілька тижнів раніше, ніж за умови весняного посіву.

Реклама:

Весняний гороховий суп зі спаржею та картоплею - збагатіться вітамінами Цей смачний суп ідеальний для початку весни. Перейти до рецепту

Горохляники: рецепт забутої української страви Ці прості оладки з горохового пюре, що нагадують деруни, виходять ситними, смачними й корисними. Вдалий варіант для тих, хто хоче поєднати задоволення від їжі зі здоровим раціоном. Перейти до рецепту