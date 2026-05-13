Жодної дорогої хімії. Чим підживити смородину для щедрого врожаю

Щоб удобрити смородину та отримати щедрий урожай, вам знадобиться кілька простих інгредієнтів, які майже завжди є під рукою.

Кущі смородини особливо потребують калію, крохмалю та глюкози, адже ці компоненти підтримують активний ріст рослини та забезпечують формування багатого врожаю. Звичайний картопляний крохмаль, що завжди під рукою на кухні, може стати справжньою підмогою для підживлення рослини. Про це пише AgroReview.

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Як підживити смородину органічним способом

Щоб приготувати ефективний розчин для підживлення смородини, необхідно взяти 250 г картопляного крохмалю та розмішати його у 3 л холодної води, ретельно уникаючи грудочок. Далі отриману суміш варто довести до кипіння на плиті, перемішати — і вийде рідкий «кисіль». Потім слід розбавити цей концентрат 10 л чистої води.

Смородина може бути великою і солодкою на смак / Фото: magnific

Отриманий розчин готовий до використання одразу після приготування. Поливайте ним кущі смородини під корінь у ранкові або вечірні години. Таке підживлення стимулює розвиток кореневої системи, сприяє формуванню зав’язі та робить ягоди більшими й солодшими.

Таку підживку рекомендовано використовувати раз на два тижні під час активного росту смородини.