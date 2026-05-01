Коли і чим підживлювати помідори після пікіровки: схема, яка дає сильну розсаду

Після пікіровки розсада томатів переживає стрес і потребує більш уважного догляду. У цей період рослини особливо вразливі: коренева система тільки відновлюється, а надземна частина може сповільнити зростання.

Правильне підживлення допомагає прискорити адаптацію і закласти основу майбутнього врожаю.

Коли підгодовувати розсаду

З добривами поспішати не варто. Після пікіровки рослинам потрібен час на вкорінення — в середньому близько двох тижнів. Саме після закінчення цього терміну проводять перше підживлення.

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Далі розсаду рекомендується підживлювати регулярно — приблизно раз на 10 днів аж до висадки у відкритий ґрунт. Такий режим дає змогу підтримувати стабільний ріст і одночасно «відсіювати» слабкі рослини, які не витримують навантаження.

Чим підживити: перевірені варіанти

На старті розсаді необхідний базовий набір елементів — азот, фосфор і калій. Кожен із них виконує свою функцію:

азот відповідає за ріст зеленої маси;

фосфор стимулює розвиток коренів;

калій зміцнює імунітет і стійкість до стресів.

Найпростіше використовувати комплексні мінеральні добрива з рівним співвідношенням елементів (наприклад, формула 18−18−18). Також підходить нітрофоска — столову ложку розводять у відрі води.

Якщо рослини виглядають ослабленими, можна додатково підключити біостимулятори росту — Епін, Циркон або Мегафол. А при надмірному витягуванні розсади використовують кальцієву селітру.

Народні та органічні підживлення

Крім «хімії», дачники активно застосовують і натуральні засоби:

Дріжджове підживлення. Стимулює ріст коренів і зеленої маси. Для розчину беруть 10 г сухих дріжджів і 3 ложки цукру на відро води, настоюють 2−3 дні, потім розбавляють 1:10.

Йод. Використовується не стільки як живлення, скільки як захист від грибкових захворювань. Достатньо 2 крапель на 5 літрів води.

Настій кропиви. Насичує ґрунт мікроелементами. Кілограм подрібненої кропиви заливають 10 літрами води, настоюють близько тижня, потім розбавляють 1:20.

Як правильно вносити підживлення

Добрива вносять тільки по вологому ґрунту — спочатку звичайний полив, потім живильний розчин. Це допомагає уникнути опіку коренів. Оптимальний час — ранок або похмура погода.

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Важливо пам’ятати: для молодої розсади концентрацію добрив краще знижувати вдвічі від рекомендованої.

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