Коли і чим підживлювати помідори після пікіровки: схема, яка дає сильну розсаду
Головні правила підживлення помідорів після пікіровки (Фото: kie-ker/pixabay)
Після пікіровки розсада томатів переживає стрес і потребує більш уважного догляду. У цей період рослини особливо вразливі: коренева система тільки відновлюється, а надземна частина може сповільнити зростання.
Правильне підживлення допомагає прискорити адаптацію і закласти основу майбутнього врожаю.
Коли підгодовувати розсаду
З добривами поспішати не варто. Після пікіровки рослинам потрібен час на вкорінення — в середньому близько двох тижнів. Саме після закінчення цього терміну проводять перше підживлення.
Далі розсаду рекомендується підживлювати регулярно — приблизно раз на 10 днів аж до висадки у відкритий ґрунт. Такий режим дає змогу підтримувати стабільний ріст і одночасно «відсіювати» слабкі рослини, які не витримують навантаження.
Чим підживити: перевірені варіанти
На старті розсаді необхідний базовий набір елементів — азот, фосфор і калій. Кожен із них виконує свою функцію:
азот відповідає за ріст зеленої маси;
фосфор стимулює розвиток коренів;
калій зміцнює імунітет і стійкість до стресів.
Найпростіше використовувати комплексні мінеральні добрива з рівним співвідношенням елементів (наприклад, формула 18−18−18). Також підходить нітрофоска — столову ложку розводять у відрі води.
Якщо рослини виглядають ослабленими, можна додатково підключити біостимулятори росту — Епін, Циркон або Мегафол. А при надмірному витягуванні розсади використовують кальцієву селітру.
Народні та органічні підживлення
Крім «хімії», дачники активно застосовують і натуральні засоби:
Дріжджове підживлення. Стимулює ріст коренів і зеленої маси. Для розчину беруть 10 г сухих дріжджів і 3 ложки цукру на відро води, настоюють 2−3 дні, потім розбавляють 1:10.
Йод. Використовується не стільки як живлення, скільки як захист від грибкових захворювань. Достатньо 2 крапель на 5 літрів води.
Настій кропиви. Насичує ґрунт мікроелементами. Кілограм подрібненої кропиви заливають 10 літрами води, настоюють близько тижня, потім розбавляють 1:20.
Як правильно вносити підживлення
Добрива вносять тільки по вологому ґрунту — спочатку звичайний полив, потім живильний розчин. Це допомагає уникнути опіку коренів. Оптимальний час — ранок або похмура погода.
Важливо пам’ятати: для молодої розсади концентрацію добрив краще знижувати вдвічі від рекомендованої.