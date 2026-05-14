Не поспішайте з добривами. Досвідчена городниця розповіла, коли підгодовувати розсаду

Коли не можна підгодовувати помідори й огірки (Фото: haruudu/ріхаЬау)

Після висаджування розсади у відкритий ґрунт багато городників одразу починають активно підживлювати рослини добривами і стимуляторами росту. Однак поспіх у цьому питанні може тільки нашкодити.

Досвідчена городниця з Буковини Галина Бойко, яка вирощує овочі понад 20 років, радить спочатку дати рослинам час на адаптацію. За її словами, перше підживлення краще проводити тільки після того, як розсада відновить кореневу систему і почне активно рости, пише Суспільне Чернівці.

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Чому після висадки помідорів не варто поспішати з підживленням

Щороку Галина Бойко вирощує вдома розсаду помідорів, перцю та баклажанів, а потім пересаджує її на город. Вона пояснює, що після пересадки рослини відчувають стрес, тому в перші дні їх краще не перевантажувати добривами.

Якщо розсада міцна і здорова, використовувати укорінювачі необов’язково. Перше підживлення томатів городниця рекомендує проводити приблизно через два тижні після висадки.

Одним із найпопулярніших домашніх засобів вона вважає дріжджове підживлення. Для його приготування знадобиться близько 10 грамів сухих дріжджів, столова ложка цукру і літр теплої води. Суміш залишають на кілька годин, після чого розводять водою в пропорції 1:5 і поливають рослини під корінь.

За словами жінки, таке підживлення стимулює ріст і допомагає розсаді швидше зміцніти. Однак після дріжджів рослинам часто починає не вистачати калію, тому через один-два тижні бажано внести калійне добриво.

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Чим підгодувати помідори і перець після дріжджів

Найпростіший варіант — деревна зола. Столову ложку золи розводять у літрі води, настоюють добу і використовують для поливу. Зола містить калій і кальцій, які зміцнюють рослини.

Якщо золи немає, її можна замінити настоєм бананової шкірки. Для цього шкірку двох-трьох бананів нарізають, заливають водою і залишають настоюватися приблизно на три дні. Після цього рідину проціджують і використовують для поливу під корінь.

Галина Бойко зазначає, що таке підживлення особливо добре підходить для помідорів і перцю.

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Яєчна шкаралупа допомагає заповнити кальцій

Ще один популярний домашній засіб — настій з яєчної шкаралупи. Його використовують у випадках, коли рослинам не вистачає кальцію.

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Шкаралупу приблизно десяти яєць заливають гарячою водою і залишають на кілька днів. У такому настої містяться кальцій, магній і невелика кількість калію. Використовувати його рекомендують раз на два тижні.

Серед магазинних добрив для томатів городники часто вибирають нітроамофоску, оскільки в ній містяться азот, фосфор і калій.

Для профілактики хвороб також застосовують слабкий розчин йоду — близько 10 крапель на 10 літрів води. Його використовують не тільки для захисту рослин, а й для кращого дозрівання помідорів.

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Чому перець вважається більш примхливою культурою

За словами Галини Бойко, перець значно чутливіший до умов вирощування, ніж помідори.

Якщо томати ще можуть перенести прохолодну чи похмуру погоду, то перець швидко реагує сповільненням росту та опущеним листям. Підгодовувати його рекомендують приблизно через п’ять днів після пересадки.

Найбільше перець потребує фосфору, калію і магнію. Саме нестача магнію часто стає причиною пожовтіння листя.

Для перцю також підходять настої з бананової шкірки, золи та дріжджів. Крім того, городниця нагадує про старий спосіб підживлення чайною заваркою. Використане чайне листя настоюють у воді кілька днів, а потім поливають рослини невеликими порціями.

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Чому не можна використовувати всі підживлення одночасно

Галина Бойко підкреслює, що надлишок добрив може бути не менш небезпечним, ніж їх нестача.

Між різними підживленнями необхідно робити перерву не менше 7−14 днів. Надмірна кількість золи, дріжджів або магазинних препаратів може сповільнити ріст рослин і навіть пошкодити кореневу систему.

Баклажани, за словами городниці, мають схожі потреби з помідорами і перцем. Однак для них особливо важливо не переборщити з азотом — інакше рослина буде активно нарощувати листя замість плодів.

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Огірки не люблять пересадження і холод

Огірки Галина Бойко радить відразу висівати в ґрунт, тому що після пересадки вони довго відновлюються.

Перше підживлення для них проводять через один-два тижні після появи першого листя. На початковому етапі огіркам особливо потрібен азот для активного росту зеленої маси.

Однією з найкращих домашніх підгодівель вважається настій кропиви. Її заливають окропом, настоюють добу, після чого розводять водою в пропорції 1:10 і використовують для поливу.

З магазинних засобів на початку росту рекомендують добрива з підвищеним вмістом азоту, а ближче до періоду цвітіння — калійні суміші.

Також огірки дуже чутливі до холодної води і прохолодної погоди. Якщо поливати їх холодною водою, коренева система може перестати нормально працювати.

Городниця радить перед будь-якими підживленнями спочатку добре полити рослини звичайною водою. Вносити добрива в сухий ґрунт небезпечно — це може пошкодити коріння.