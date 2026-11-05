Дратувався, лаявся і зламав собі руку. Італійського шеф-кухаря звільнили через відмову класти ананаси на піцу

В одному з міст Австралії ананаси є символом регіону. Утім, піцу із цим фруктом ви б не отримали, якби зайшли до ресторану La Costa, де шеф-кухарем був італієць.

Давіде Тамбурелла працював у нині закритому ресторані La Costa в австралійському Брисбені у травні. Керівництво мало низку скарг на шеф-кухаря, які стосувалися його поведінки. Зокрема, серед них була відмова Тамбурелли приготувати піцу з шинкою та ананасами для гостей на заході. Тоді шеф-кухар заявив, що будь-які вказівки керівництва «не потрібно виконувати, якщо вони образливі для його культури». Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі стали відомі після того, як шеф-кухар звернувся до Комісії з питань справедливої праці Австралії, стверджуючи, що його було несправедливо звільнено. У своєму рішенні комісія зазначила, що відмова Тамбурелли класти ананаси на піцу була пов’язана з тим, що «він вважає, як італієць, що класти ананаси на піцу є образою його культури». Це був третій випадок за останні чотири роки, коли Тамбурелла відмовлявся використовувати фрукти на піці.

Регіон, де був розташований ресторан, є провідним за вирощуванням ананасів. Ця рослина навіть стала символом і об'єктом культурної спадщини.

Утім, керівний директор ресторану, Елліот Інграм, розповів Daily Mail, що «в цій історії більше, ніж просто начинка для піци».

Так, шеф-кухар раніше просив свого боса «перевірити, наскільки важливо для італійців не класти ананаси на піцу». Тим не менше, тоді це питання не вирішилося. А на Тамбуреллу і без гастрономічного питання надходили неодноразові скарги про його використання нецензурної лексики та «ескалації роздратування на робочому місці».

У рішенні Комісії детально описано інцидент на роботі у квітні цього року, коли Тамбурелла зламав кістки правої руки, вдаривши металевий поручень. Чоловік сподівався, що ресторан спонсорує йому візу, яка дозволяє кваліфікованим працівникам бути постійними резидентами. Однак після його звільнення заклад припинив цей процес.

У профілі в LinkedIn Тамбурелла три місяці тому опублікував «лист для шеф-кухарів» на тему «поваги до інгредієнтів». Зараз працює в іншому ресторані Брисбена. Перевірка BBC показала, що ананасів у його меню немає.