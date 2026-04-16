Петрушка, яку використовують для покращення страв завдяки її свіжому зеленому смаку та кольору, може бути набагато більшим, ніж просто непомітним додатком салату.

Вода для пасти має нагадувати морську, свіжозмелений перець кращий, ніж звичайний з пакетика, а свіжі трави та часник кращі за їхні сушені аналоги. Так само перевага плосколистої петрушки над кучерявою часто є індикатором професійності кухаря за мірками соцмереж. Найчастіше в рецептах з Instagram та TikTok вказується використання петрушки з плоским листям, адже цей вид має перевагу смаку. Водночас кучерявий різновид часто оминають через його непопулярність. І дарма, адже в нього також є свої застосування.

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Види петрушки

Двома основними сортами петрушки є кучерява (Petroselinum crispum) з гофрованим листям яскраво-зеленого кольору та італійська петрушка (Petroselinum crispum neapolitanum) з плоским та зубчастим листям з легким гіркуватим смаком та відтінком солодкості.

Як зазначає харчовий вчений Гарольд МакГі у своїй книзі Про їжу та приготування, «плоске листя має сильний смак петрушки, коли молоде, а згодом розвиває дерев’янисту нотку, тоді як кучеряве листя спочатку м’яке та дерев’янисте, і розвиває характер петрушки, коли стає більш зрілим».

Кучерява петрушка, м’якша на смак, ніж петрушка з плоским листям. Утім, її часто недолюблюють як інгредієнт здебільшого через її повсюдне використання як прикрасу в 1950-х роках, коли гілочка на тарілці мала бути суто декоративною. Але кучерява петрушка має смак, а її акуране листя додає приємну хрустку текстуру та характерний колір, що ідеально підходить для подрібнення та додавання до маринадів, вінегретів і страв, які мають блідий колір.

Кучерява петрушка / Фото: Tima Miroshnichenko\Pexels

Яку петрушку використовувати

Для приготування бульйонів, супів, букету гарні та тушкованих страв вибирайте італійську петрушку (з плоским листям). Вона має сильний свіжий трав’янистий смак з відтінками гіркоти та перцю. Якщо використовуєте її переважно для смаку, то не подрібнюйте і не видаляйте стебла. Усі гілочки цілими слід прибрати зі страви наприкінці приготування.

Пласка італійська петрушка / Фото: Tamara Elnova\Pexels

Кучерява петрушка має м’якший смак, менш виразний, тому її використовують, щоб додати нотку свіжості, не перебиваючи інші інгредієнти.Щоб отримати яскраві кольорові вкраплення, додайте її подрібнененою або посіченою наприкінці всіх процесів.

Обидва види петрушки цілком придатні для кулінарії та мають свої особливості. Якщо ви прагнете мати більше пишності у страві — кучерява, більше пряності — пласка. Також не викидайте стебла при подрібненні у салат, адже вони мають сильніший смак, ніж листя, і їх можна використовувати у букеті гарні та додавати до домашнього бульйону або рагу. Кучеряву петрушку легше дрібно нарізати через більш волокнисту текстуру та пухнасту форму. Плоске листя також може прилипати до дошки і потребувати зішкрібання.

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Як підготувати петрушку до приготування

І плоску, і кучеряву петрушку потрібно промити під холодною водою, щоб видалити бруд, щоб зелень була чистою та готовою до додавання у ваші страви. Після очищення кожен вид петрушки має свій метод підготовки, щоб підкреслити смак і зовнішній вигляд.

Щоб підготувати петрушку з плоским листям, ретельно промийте її під холодною водою, потім висушіть кухонним рушником або паперовим рушником. Зберіть листя в кулю і наріжте гострим ножем, рухаючи ним вперед-назад, до бажаної дрібності.

Щоб ефективно використовувати кучеряву петрушку, почніть з ретельного очищення від бруду та сміття. Для використання відщипніть листочки і покладіть їх на страву. Пам’ятайте, що петрушку також можна нарізати та заморозити, консервувати в олії або додавати до домашнього масла, але жоден із цих методів не збереже колір, текстуру чи смак свіжої петрушки.