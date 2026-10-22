У Києві внаслідок російської атаки постраждала пекарня на Печерську

22 жовтня, 14:41
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Пекарня Пиріжкова Тітка Клара (Фото: Instagram @titkaklara.ua)

Пекарня Пиріжкова Тітка Клара (Фото: Instagram @titkaklara.ua)

22 жовтня Київ та низка інших регіонів України вкотре зазнали удару балістичними ракетами. Внаслідок цього зруйновані магазини та пошкоджені будинки, постраждали будівлі бізнесів, зокрема й кафе.

Мережа пекарень Тітка Клара на сторінці в Instagram повідомила про руйнування на одній зі своїх локацій. Кафе, що знаходиться у Печерському районі столиці, зазнало пошкоджень, але продовжує роботу. Зокрема, у закладі частина вікон повністю розбита, а інші випали. Небезпечні ділянки огородили стрічкою, і кафе далі приймає гостей. Зараз у тітці Кларі можна придбати гарячу випічку та каву, а також усі інші наявні позиції.

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Руйнування пекарні Тітка Клара (Фото: Скриншот)
Руйнування пекарні Тітка Клара / Фото: Скриншот

У коментарях до допису із наслідками прильоту користувачі висловлюють співчуття та бажають закладу швидкого відновлення. Кафе є для багатьох місцем, куди щодня приходять за кавою та обідом.

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Київ Ресторан Російська агресія Обстріл Пекарня

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