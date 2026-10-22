У Києві внаслідок російської атаки постраждала пекарня на Печерську

Мережа пекарень Тітка Клара на сторінці в Instagram повідомила про руйнування на одній зі своїх локацій. Кафе, що знаходиться у Печерському районі столиці, зазнало пошкоджень, але продовжує роботу. Зокрема, у закладі частина вікон повністю розбита, а інші випали. Небезпечні ділянки огородили стрічкою, і кафе далі приймає гостей. Зараз у тітці Кларі можна придбати гарячу випічку та каву, а також усі інші наявні позиції.

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Руйнування пекарні Тітка Клара / Фото: Скриншот

У коментарях до допису із наслідками прильоту користувачі висловлюють співчуття та бажають закладу швидкого відновлення. Кафе є для багатьох місцем, куди щодня приходять за кавою та обідом.