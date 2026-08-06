«Живий театр» чи суперечливий тренд:. Як італійські бабусі в ресторані перетворилися на пастку для туристів

Щоб вирішити де поїсти, найкраще дивитися не на вивіску, чи багатообіцяльні картинки в меню. Достатньо зачаруватися процесом приготування пасти, яке відбувається прямо перед очима, у вікні ресторану.

Жінки — майже завжди саме жінки — працюють у вікнах частково кухарками-заготівельницями, частково маркетинговим інструментом. Вони стратегічно розміщені там, щоб приваблювати клієнтів онлайн завдяки відео з соцмереж і наживо. The Washington Post розповів у своєму матеріалі про один із трендів, який нині підхопили ресторани Італії, і не лише. Мова йде про туристичну атракцію, яка полягає у тому, що бабусі-працівниці ресторанів готують у вікні закладу.

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«Жінка у вікні не звертала уваги на міський рух, займаючись своєю роботою; її волосся було зібране під білу хустку. Її очі стежили за пасмами тіста, які вона розкачувала долонями. На вулиці група туристів зупинилася, щоб подивитися на її працю, потім один з них вголос прочитав вивіску ресторану біля дверей. „Pasta e Vino“, — сказала жінка. А потім англійською: „Ідеально!“» — розповідає медіа.

Технічно, повна назва ресторану була Come ‘na Vorta − Pasta e Vino (римський діалект, що означає «як колись» або «як у старі часи», плюс італійська назва «паста та вино»), але групі відвідувачів не потрібно було витрачати час на формальності. Вони вирішили, де поїсти.

Прийом демонстрації майстерності італійських бабусь поширюється історичним центром Рима, з’являючись поблизу стародавніх руїн та площ і нагадуючи інші модні в Instagram тренди гостинності. Наприклад, паста, що подається з гігантських сирних головок і сковорідок. Тільки цей — живиться міжнародним визнанням італійської «nonna» (або бабусі), чия кухонна мудрість поколінь та народний шарм підкорили інтернет.

Етичне питання

Деякі місцеві жителі зазначили, що цей тренд більше театр, ніж традиція, і вірний спосіб визначити туристичну пастку. Водночас лвасники ресторанів-учасників — і безліч онлайн-оглядачів — кажуть, що показв процесу приготування їхньої страви — це показник якості. Особливо це цінується епоху швидкої моди, фастфуду і штучного інтелекту.

У вівторок вдень у квітні Софі Мінчіллі проводила свій гастрономічний тур найвідомішим фермерським ринком міста на Кампо деї Фйорі. Через бруковану площу вишикувалася черга біля ресторану, де жінка розкачувала золотисті пасма пасти за дерев’яним столом у вітрині.

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«Це буквально як зоопарк», — розповіла фуд-гідеса Софі Мінчіллі, яка проводила свій гастрономічний тур найвідомішим фермерським ринком міста на Кампо деї Фйорі. Оскільки туризм і попит на все «автентичне» вибухнули в Італії за останнє десятиліття, вона спостерігала, як поширюється тенденція з вікнами з пастою. Вона вважає їхню присутність лихом — просто більше мережевих ресторанів, що джентрифікують райони, які вона любить і де вона проводить свої екскурсії.

«Я спостерігала, як ці заклади з пастою „nonna-in-the-window“ множилися, як послідовність Фібоначчі», — написала в електронному листі Еріка Фірпо, письменниця та ведуча подкастів у Римі. «Майже щодня я обходжу довгі черги клієнтів».

Одна з претензій Мінчіллі полягає в тому, що заклади, які використовують цю практику, зазвичай працюють цілий день і ніч. Такі заклади не є автентичними, адже обслуговують туристів і подають пасту о 15:00. Справді традиційний заклад, за її словами, повинен закриватися вдень, щоб дати персоналу відпочити, поповнити запаси та підготуватися до вечірнього обслуговування.

Ще одна проблема — це сама свіжа паста.

«Вона, ймовірно, домашня та смачна, але це неправильно», — зазначила Мінчіллі. Американські гості часто спантеличені італійськими кулінарними правилами, такими, як заборона поєднувати рибу з сиром або не пити велику каву з молоком після сніданку (буцімто це катастрофа для шлунка).

За словами Мінчіллі, римська кухня коріниться в сухій пасті. З чотирьох знакових паст столиці — карбонара, грічія, аматричіана та качо е пепе — лише остання зазвичай готується зі свіжої локшини, квадратної форми, довгої тоннареллі.

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Марина Каччапуоті, засновниця журналу та компанії з планування подорожей Italy Segreta, також розповіла, що існує хибна думка, ніби свіжа паста автоматично краща за суху. «Насправді якість залежить від борошна, звідки воно походить, і процесу виробництва», — пояснила вона в електронному листі. «Деякі з найбільших італійських паст призначені для приготування з сушеної пасти, а не свіжої». І навпаки, «бачити, як хтось готує свіжу пасту у вікні, саме по собі не є ознакою якості чи автентичності», — продовжила Каччапуоті.

Звідки взялася ідея

Концепція спостереження за приготуванням їжі як розваги не є новою в Італії та за її межами. Згадати хоч би видовищність підкидання тіста в піцеріях та смаження м’яса біля мангалів чи на вертилі. «Це краще, ніж кулінарне шоу, тому що це живий театр», — зазначила Каріма Моєр-Ноккі, історикиня кулінарії та авторка книги Епічна історія макаронів із сиром від Стародавнього Риму до сучасної Америки.

Утім, за її словами, тенденція «пасти у вікні» глибша, ніж просто розвага. Це публічна демонстрація «Italianità», «суті буття італійцем». Історично, паста вважалася розкішшю для особливих випадків. Це трудомісткий продукт, виготовлений з інгредієнтів, «які зараз коштують недорого, але тоді коштували багато», як пояснила Моєр-Ноккі. «Мати її на своєму столі означало мати час і гроші, щоб готувати пасту».

А сьогодні свіжа паста знову вважається розкішшю. Більшість любителів спагеті не готує її щодня з нуля — навіть сучасний італієць і навіть бабусі-нонни. Це підживлює стереотипи та хибні уявлення: «Ти стара, ти жінка, ти італійка, і якимось чином у тебе все це в ДНК», — сказала Моєр-Ноккі. «Ну, як і жінки будь-де, є жінки, які не люблять готувати, які не вміють готувати».

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З часом приготування пасти перетворилося з кухонної рутини на символ італійської спадщини — таке ж романтичне та непрактичне, як спів гондольєрів у Венеції. А ресторани, що виконують цю традицію спадщини для своїх клієнтів: «Вони продають Італію — Італію, за якою сумують люди», — розповіла Моєр-Ноккі. «Навіть італійці люблять цю ідею, і вона продає їм багато продуктів».

Прикладом успішного впровадження концепції «жінок у вікні» є ресторан Osteria da Fortunata біля Пантеону. Його рейтинг — 4,7 зірки у Google Maps на основі майже 9 000 відгуків. Основні ключові слова та фрази в цих відгуках: «домашня паста», «вид на Пантеон», «ввічливий офіціант» і «пастка для туристів». Один із власників закладу Марчело Беттіцці, пояснив, що у 2000-х роках його сім'я вже мала і відкрила ще кілька закладів, надихаючись піцеріями, де відвідувачі могли спостерігати, як піцайоли формують тісто, а персонал розпочинав розкачування пасти прямо у залі. Незабаром ця практика стала «своєрідною візитівкою».

Приблизно в цей час, за словами Беттіцці, сім'я розділила ресторан на два бренди. Обидві компанії заявляють, що подають автентичні римські страви з органічних інгредієнтів, і в обох у вітрині помітно готує кухар. Беттіцці підтримує таку практику, хоча й наполягає, що «це маркетинг, звісно», але це не просто трюк.

«Я думаю, що дуже важливо показувати, що ми робимо, тому що люди, знаєте, іноді недооцінюють цінність нашої роботи — це просто паста, це просто готування, знаєте, це легко», — зазначив він. «Ми працюємо сім днів на тиждень, 24 години на добу, 365 днів… і це нарешті показує трохи більше того, що стоїть за [кулісами]».