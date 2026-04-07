Євген Кожухар — колишній шеф-кухар одеського бістро Lou Lou, а нині військовослужбовець сил безпілотних систем ЗСУ. Він вкотре почав випікати паски для побратимів, але цього разу запропонував і на продаж.

29 березня Євген Кожухар зробив пост у Threads у якому оголосив, що відкриває передзамовлення на свої фірмові паски до Великодня. Про це він розповів в інтерв'ю Марині Лавренчук для War Cookbook Ukraine. Вже ввечер того ж дня Євген додав допис, в якому написав: «Пост вийшов з-під контролю. Всім вдячний, обіцяю — буде смачно». За кілька годин назбиралось понад 400 замовлень, але вони продовжували надходити у директ. Як йдеться в інтерв'ю, Євген зупинився на 515-ій пасці «(але це не точно)».

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Екс-шеф не вперше готує паски на Великдень, а робить це останні 3−4 роки. Минулоріч він та його су-шеф в Lou Lou Павло Вересович за три ночі спекли понад 400 пасок. «Пекли вночі, бо це був єдиний час, коли кухня не завантажена: вдень працювали на процесах, а вночі пекли паски. Тримались на фільтрі (фільтр-кава — ред.), цигарках та голому ентузіазмі. От і в цьому році він вирішив, що служба не є перепоною традиції». — йдеться в інтрв'ю.

Цьогоріч для приготування пасок намагалися знайти приміщення. Євген коментує: «Сила нетворкінгу — це класно. Наприклад, через знайомих вдалося знайти цех на цілих чотири дні, а ще залучити помічників (правда, за кілька днів цех скасував бронювання й навіть видалив всю переписку, але на щастя вдалось забронювати інший)».

Зараз Євген орендує цех і разом з одним або кількома помічниками, де випікатиме і пакуватиме паски. Відомо, що зі служби його відпускають у звільнення-вихідні на кілька днів. Роботу над замовленнями військовий почне 7 квітня, але підготовка розпочата давно: для пасок, які наближені до панетоне, він використовує закваску Lievito Madre, яку вже рік підгодовує разом з «однією відповідальною довіреною особою». Рецепт класичний, утім Євген увів деякі модифікації, про які не розповів. Утім в інтерв'ю додав: головне — це температура.

Карамельно-горіхова паска від Євгена Кожухара / Фото: Threads eugene.kozhukhar

Перша паска — крем-карамель. Вона покривається карамельною глазур’ю, зверху — мікс горішків: пекан, фундук і мигдаль. Також всередині чорний шоколад.

Друга паска — лимонна. Вона прикрашається меренгою, що обпалена, а всередині власноруч зроблені цукати з апельсина. Цей варіант нагадує улюблений десерт шефа — лимонний тарт.

Історії Євгена Кожухара в Instagram за 7 квітня / Фото: скриншот

Кожна паска має вагу 600−650 г та вартість 500 гривень. Паски повністю адаптовані до доставки Новою Поштою. Одна частина з них поїде побратимам військового у місце постійної дислокації, інша— прямо на лінію фронту.