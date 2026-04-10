Пухка, солодка в міру калорійна. Як обрати найсмачнішу паску в магазині

Навіть магазинна паска може бути дуже смачною (Фото: freepik)

Якщо цього року не плануєте пекти паску, скористайтеся цими простими порадами — вони допоможуть обрати справді смачний варіант у магазині.

12 квітня віряни східного обряду відзначатимуть Великдень. Традиційною стравою на свято є паска. Через війну, вимкнення світла та зайнятість не всі мають можливість її спекти. Ми підготували список простих порад, як обрати найкращу паску в магазині.

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П’ять порад як купити найсмачнішу паску

1. Перевіряйте склад

Смачна і корисна паска повинна містити тільки натуральні інгредієнти: борошно, молоко, яйця, цукор, дріжджі та ваніль. Варто відмовитися від паски, яка містить рослинні жири без уточнення, довгий список інгредієнтів із Е-добавками. Також штучні ароматизатори та підсилювачі смаку, глюкозно-фруктозний сироп.

Не всі мають можливість спекти паску власноруч / Фото: NV via Gemini

2. Зверніть увагу на зовнішній вигляд

Тісто повинно бути легким і повітряним, паска не повинна бути «гумовою» або занадто сухою, вона не має сильно кришитися, родзинки мають бути рівномірно розподілені, а не лише на верхівці.

3. Перевірте термін придатності

Оскільки паска — це швидкопсувний продукт, важливо перевірити дату виготовлення та термін придатності. Найсвіжіша паска завжди буде смачнішою.

Смачну паску можна купити в магазині / Фото: freepik

4. Придивіться до глазурі

Класична білкова глазур — це найкращий вибір. Хоча шоколадна чи кольорова можуть виглядати привабливо, іноді вони приховують недоліки тіста.

5. Звертайте увагу на кількість калорій

Сьогодні популярні паски з кремами, шоколадом і посипками часто містять зайві цукри та жири. Крім того, вони значно калорійніші: у 100 грамах панетоне може бути до 400 ккал. Тому експерти радять обирати простіші варіанти або хоча б контролювати порцію — 30−50 грамів цілком достатньо.

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