Пухка, солодка в міру калорійна. Як обрати найсмачнішу паску в магазині
Навіть магазинна паска може бути дуже смачною (Фото: freepik)
Якщо цього року не плануєте пекти паску, скористайтеся цими простими порадами — вони допоможуть обрати справді смачний варіант у магазині.
12 квітня віряни східного обряду відзначатимуть Великдень. Традиційною стравою на свято є паска. Через війну, вимкнення світла та зайнятість не всі мають можливість її спекти. Ми підготували список простих порад, як обрати найкращу паску в магазині.
П’ять порад як купити найсмачнішу паску
1. Перевіряйте склад
Смачна і корисна паска повинна містити тільки натуральні інгредієнти: борошно, молоко, яйця, цукор, дріжджі та ваніль. Варто відмовитися від паски, яка містить рослинні жири без уточнення, довгий список інгредієнтів із Е-добавками. Також штучні ароматизатори та підсилювачі смаку, глюкозно-фруктозний сироп.
2. Зверніть увагу на зовнішній вигляд
Тісто повинно бути легким і повітряним, паска не повинна бути «гумовою» або занадто сухою, вона не має сильно кришитися, родзинки мають бути рівномірно розподілені, а не лише на верхівці.
3. Перевірте термін придатності
Оскільки паска — це швидкопсувний продукт, важливо перевірити дату виготовлення та термін придатності. Найсвіжіша паска завжди буде смачнішою.
4. Придивіться до глазурі
Класична білкова глазур — це найкращий вибір. Хоча шоколадна чи кольорова можуть виглядати привабливо, іноді вони приховують недоліки тіста.
5. Звертайте увагу на кількість калорій
Сьогодні популярні паски з кремами, шоколадом і посипками часто містять зайві цукри та жири. Крім того, вони значно калорійніші: у 100 грамах панетоне може бути до 400 ккал. Тому експерти радять обирати простіші варіанти або хоча б контролювати порцію — 30−50 грамів цілком достатньо.
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