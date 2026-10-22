Для перекусу і під час блекаутів. Сім рецептів паштетів з м’яса та не тільки від Євгена Клопотенка

Попереду періоди тривалих відключень світла, і зима, про підготовку до якої українців попереджають вже кілька місяців. Тож варто підготувати смачний та поживний перекус, який врятує і в холод і в голод.

З квасолі, ліверу, риби, грибів — паштети можуть бути ідеальною закускою та повноцінним доповненням до обіду. Достатньо вийняти з холодильника, намастити на хліб, додати трохи овочів і зелені і отримати збалансований, поживний перекус. Окрім цього, паштет легко консервувати, і він може зберігатися тривалий період за правильної температури. Це робить його чудовою заготовкою на період довгих відключень електроенергії, що вже почалися в містах України.

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Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму Телеграм-каналі поділився добіркою паштетів, які можна приготувати про запас.

«Приготували, коли є світло, а коли його не буде — зробити поживний бутербродик і салат. Маєте собі такий перекус, який ще й здоров’я підтримає», — розповів він.

Особливо добре паштети смакують із хлібною основою. Це може бути хрусткий, підсмажений хліб, який створює текстурний контраст страві, або ж навпаки — м’який і пухкий лаваш. Для того, щоб обраний рецепт із запропонованих нижче працював якнайкраще, створіть оригінальне оздоблення для нього з допомогою спецій. Обирайте ті, які вам до смаку і додавайте їх під час приготування, пробуючи на смак. Так ви не помилитеся з кількістю і зможете відрегулювати паштет на сіль та гостринку, якщо додаєте перець.

Окрім намазки, паштет працює як діп — в нього можна вмочувати свіжі нарізані овочі, чипси з картоплі чи буряка тощо. Усе це створює неймовірні смакові комбінації, які варто спробувати.

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