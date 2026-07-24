Зверніть увагу. Як зрозуміти, що ресторан економить на якості та їжі —шість «червоних прапорців»

Те, що ваш улюблений ресторан економить на якості, може проявлятися прихованими способами, дрібними деталями, які негативно відрізняють заклад. А щоб помітити, варто знати, на що дивитися.

Чи то запланований святковий похід до ресторану, чи швидкий обід з колегами по роботі, хочеться, аби досвід відвідування закладу був найкращим. Моюна нескінченно переглядати сторінку Instagram одного ресторану, але так і не помітити сигналів, що їжа там посередня, а обслуговування незадовільне. Часом навіть відгуки на Google Maps не підкажіть реальний стан справ.

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Якщо ви опинилися в ситуації, коли не можете зрозуміти, чи хороший ресторан, чи поганий, є кілька ознак, які можуть натякнути вам на те, що ви могли прийняти неправильне рішення. Френкі Вайнберг, професор менеджменту в Університеті Лойола Нового Орлеана, співвласник ресторанів у Новому Орлеані, а також Іззі Хараш, президент Hospitality Works, Inc., розповіли про те, як гості можуть визначити рівень якості ресторану.

Відвідування ресторану / Фото: fxquadro \ magnific

«Я думаю, що ключове питання полягає в тому, чи відповідає ресторан своїм обіцянкам», — зазначив Вайнберг для The Tasting Table, підкреслюючи, що «важливо розрізняти «недорогий» і «економний на якості» Він наводить приклад, кажучи: «Якщо меню ресторану обіцяє різноманітність варіантів, пропонуючи велику кількість страв, які після спроби виявляються дивно схожими на смак, це ознака того, що ресторан, ймовірно, надмірно покладається на подібний базовий соус або стиль приготування». Це може одночасно сигналізувати про те, що заклад скорочує витрати і не прагне розвивати смаки, а отже, і в якості.

Хараш наводить інший приклад. Серед багатьох «червоних прапорців», що вказують на поганий ресторан, він зазначає, що може сказати, чи менше заклад піклується про якість, якщо він «рекламує стейки Prime, але подає Choice або менше», або «говорить, що подає свіжу рибу, але риба заморожена».

Інший спосіб, яким наші експерти виявляють економію на якості, — це звертати увагу на персонал. «Я б не здивувався, дізнавшись, що шеф-кухарі, які не бажають йти на компроміси щодо якості інгредієнтів, але яким потрібно десь скоротити витрати, можуть вирішити скоротити витрати на робочу силу», — поділився Вайнберг. Він продовжує пояснювати, що деякі ресторани вирішують відмовитися від найму нового співробітника на користь «розширення посадових обов’язків для існуючих співробітників» або «відмови від корисного часу на навчання», що «без сумніву впливає на якість».

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Їжа в ресторані / Фото: magnific\gpointstudio

Щоб боротися з ситуаціями, коли якість може бути низькою, Вайнберг каже: «Я схильний звужувати своє замовлення до тих позицій, які ресторан явно подає неодноразово, оскільки ці страви, швидше за все, будуть приготовані добре або автентично». Навіть якщо ресторан має гігантське меню, він може бути відомий певною стравою. Якщо Хараш відчуває себе обманутим обіцянками ресторану, де якість стає питанням, він каже, що «можливо, не піде, але [він] відправить страву назад і замовить іншу страву», можливо, ту, якою ресторан краще відомий.

Окрім цих ознак, є ще кілька речей, на які варто звертати увагу під час відвідування:

Брудна вбиральня

Мокра підлога, переповнене сміттєве відро або відсутність мила в дозаторі — ознаки того, що ресторан не докладає зусиль для прибирання зони, яку не відразу бачать відвідувачі. Це свого роду ред-флег у світі ресторанів.

Меню на 5 кухонь

Респектабельний ресторан часто зосереджується на одній чи кількох кухнях і на обмеженій кількості страв. Важко довіряти кухні, яка може одночасно готувати розкішний борщ, найкращу лазанью міста та автентичні енчілади.

Липке меню та брудні сільнички та перечниці

Меню в ресторані / Фото: magnific

Це ще одна підказка, що ресторан не ставить чистоту поруч за цінність: подивіться на предмети на столі, щоб побачити, в якому вони стані. Будь-що з вищою в’язкістю, ніж зазвичай, означає, що ніхто не знайшов часу, щоб протерти його після того, як ним скористався останній гість.

Сильний запах

легкий та приємний аромат у закладі — те, що пробуджує апетит та сигналізує, що тут смачно. Але якщо запах сильний і ви відчуваєте його навіть із вулиці — це сигнал про недбання вентиляційною системою.

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Вас ігнорують

Вас повинен помітити хтось, коли ви заходите до ресторану, будь то адміністратор, офіціант або навіть хтось за барною стійкою. Якщо після того, як вас посадили, ви все ще відчуваєте себе знехтуваним, це може бути ознакою того, що буде далі. Обслуговування не на належному рівні.

Фотографії всіх страв

Ресторани, яким потрібні фотографії замість слів чи пояснень для опису їжі, можуть вас розчарувати. Крім того, немає жодної можливості, щоб страва, яка прибуде до вашого столу, виглядала ідентично зображенню, яке ви бачили в меню.