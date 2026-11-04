Яскравіші, більші й урожайніші — не завжди означає поживніші. Є наукові підстави вважати, що вміст окремих мінералів і білка в деяких сільськогосподарських культурах з часом знижувався.

Але твердження, ніби всі сучасні фрукти й овочі стали менш корисними, було б перебільшенням: результати залежать від культури, сорту, умов вирощування та способу вимірювання.

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Чому врожайність не завжди означає поживність

Упродовж останніх десятиліть аграрна галузь активно працювала над тим, щоб отримувати більше їжі з тієї самої площі землі. Селекціонери створювали сорти, здатні давати щедріші врожаї, швидше дозрівати й краще витримувати транспортування. Це допомогло збільшити виробництво продуктів, але іноді мало й побічний ефект: концентрація окремих поживних речовин у рослинах могла знижуватися.

Одне з пояснень цього явища — так званий ефект розведення. Рослина накопичує більше води або вуглеводів, швидше нарощує біомасу чи формує більший урожай, але кількість певних мінералів і білка не збільшується пропорційно. У результаті на одиницю маси продукту припадає менше окремих поживних речовин.

Цей ефект не означає, що кожен великий овоч обов’язково менш корисний за маленький. Йдеться про тенденцію, яку досліджують на рівні сортів і великих груп культур. До того ж селекція не завжди працює проти поживності: вміст вітамінів, мінералів та інших біологічно активних сполук може суттєво відрізнятися навіть між сортами одного виду.

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Що показало дослідження овочів за пів століття

Одне з найвідоміших досліджень на цю тему опублікували у 2004 році Дональд Девіс та його колеги. Науковці порівняли дані Міністерства сільського господарства США про поживний склад 43 городніх культур, переважно овочів, за 1950 та 1999 роки.

Результати виявилися неоднорідними. У середньому для цієї групи продуктів дослідники зафіксували статистично значуще зниження вмісту шести поживних речовин: білка, кальцію, фосфору, заліза, рибофлавіну та вітаміну С. Найбільшим було зниження медіанного вмісту рибофлавіну — приблизно на 38%, найменшим — білка, на 6%. Водночас для семи інших показників статистично надійних змін не виявили, а приблизно 28% окремих порівнянь показали навіть збільшення вмісту певних речовин.

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Важливо, що це дослідження не доводить, ніби кожен сучасний овоч втратив поживність. Автори порівнювали історичні таблиці харчового складу, а не вирощували ті самі сорти в однакових умовах протягом 50 років. Тому результати не дають змоги точно встановити причину кожної зміни. Серед можливих пояснень науковці назвали зміну сортів і компроміс між високою врожайністю та концентрацією поживних речовин.

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Як зміна клімату впливає на поживність рослин

На склад урожаю впливають не лише рішення селекціонерів і фермерів. Зміни довкілля також можуть позначатися на тому, скільки поживних речовин рослина накопичує в їстівній частині.

Один із чинників — зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Для багатьох рослин CO₂ є важливою сировиною для фотосинтезу, тому його підвищений рівень за певних умов може стимулювати ріст і збільшувати врожайність. Проте швидше накопичення вуглеводів не обов’язково супроводжується таким самим збільшенням кількості мінералів і білка. Через це концентрація деяких поживних речовин може зменшуватися.

Показовим став експеримент із рисом, результати якого опублікували у 2018 році. Дослідники вирощували 18 сортів культури за умов підвищеної концентрації CO₂, наближеної до прогнозованої на майбутнє. У середньому в зерні знизився вміст білка, заліза та цинку. Також науковці зафіксували зменшення кількості вітамінів B1, B2, B5 і B9, хоча вміст вітаміну Е, навпаки, зріс. Автори зауважили, що потенційні наслідки особливо важливі для регіонів, де рис є основою щоденного раціону.

Це не означає, що кожен фрукт чи овоч уже сьогодні містить менше поживних речовин через зміну клімату. Реакція залежить від виду рослини, сорту й умов вирощування. Наприклад, метааналіз досліджень овочів виявив, що підвищений рівень CO₂ може зменшувати концентрацію білка, магнію, заліза та цинку, але водночас збільшувати вміст деяких цукрів, антиоксидантних сполук, вітаміну С і кальцію. Отже, вплив не є однаковим для всіх поживних речовин.

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Чи винне інтенсивне землеробство

Стан ґрунту справді має значення для якості врожаю. Рослини отримують із нього мінеральні елементи, необхідні для росту й розвитку. Якщо ґрунт виснажений, має несприятливий рівень кислотності або в ньому порушений баланс поживних речовин, це може впливати на їхнє засвоєння рослинами.

Однак пояснювати зниження поживності переходом від традиційного землеробства до використання хімічних добрив було б надто просто. Самі по собі мінеральні добрива не обов’язково погіршують склад продуктів: за правильного застосування вони допомагають поповнювати запаси елементів, необхідних рослинам. Проблеми виникають через надмірне або незбалансоване внесення, неправильне управління ґрунтами, ерозію та втрату органічної речовини.

Так само не можна стверджувати, що органічні овочі завжди поживніші за вирощені традиційним способом. Результати досліджень різняться: на склад продуктів впливають сорт, клімат, тип ґрунту, зрілість під час збирання та агротехніка. Саме тому важливі не лише методи вирощування, а й системне збереження родючості землі.

Ще один чинник — різноманітність культур. Якщо раціон і сільське господарство зосереджуються на обмеженій кількості поширених рослин, люди можуть отримувати менше різних мікроелементів та інших біологічно активних сполук. Традиційні зернові, бобові, місцеві овочі й менш поширені культури можуть доповнювати раціон. Але їхня цінність не означає, що звичні картопля, помідори чи кукурудза самі по собі є менш поживними.

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Що відбувається з поживними речовинами після збирання врожаю

Навіть якщо овочі та фрукти виросли за сприятливих умов, їхній склад може змінюватися під час зберігання. Після збирання рослини не припиняють усіх біологічних процесів: вони продовжують дихати, втрачати вологу й зазнавати змін, які впливають на якість продукту.

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Особливо чутливим до умов зберігання є вітамін С. Його кількість може зменшуватися під впливом часу, температури та інших чинників. Водночас мінерали, наприклад кальцій і залізо, зазвичай не руйнуються так, як деякі вітаміни. Тому не варто говорити про однакову втрату всіх поживних речовин під час зберігання.

Огляд досліджень про зміни поживної якості фруктів та овочів після збирання підтверджує, що вміст окремих сполук, зокрема вітаміну С, може помітно змінюватися, тоді як рівень мінералів і клітковини зазвичай залишається стабільнішим. Холодильне зберігання та технології, що уповільнюють дозрівання й псування, допомагають довше зберігати якість продуктів.

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Чи може селекція зробити продукти поживнішими

Один із перспективних напрямів боротьби з дефіцитом мікронутрієнтів — біофортифікація. Це підвищення вмісту певних поживних речовин у сільськогосподарських культурах ще на етапі вирощування. Для цього використовують селекцію, агрономічні методи, а в окремих випадках — біотехнології.

На відміну від звичайного збагачення продуктів, коли вітаміни й мінерали додають під час виробництва, біофортифікація передбачає створення сортів, у яких потрібних речовин від початку більше. Наприклад, селекціонери працюють над рисом, квасолею та перловим просом із підвищеним вмістом заліза.

Це не лише лабораторна розробка. Дослідження за участю людей перевіряли, чи здатні такі продукти покращувати показники забезпеченості залізом. Систематичний огляд рандомізованих досліджень, проведених на Філіппінах, в Індії та Руанді, виявив позитивні результати для окремих показників когнітивної функції. Водночас вплив на анемію та інші категоріальні показники дефіциту заліза був не таким однозначним. Тож біофортифікація може бути корисним інструментом, але не універсальним способом розв’язання проблеми.

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Як зберегти поживність раціону

Зупинити всі зміни, які відбуваються в сільському господарстві та довкіллі, споживач не може. Проте є способи зробити раціон різноманітнішим і зменшити втрати поживних речовин у повсякденному житті.

Передусім не варто обмежуватися кількома звичними овочами й фруктами. Різні види рослинної їжі забезпечують організм різними комбінаціями клітковини, вітамінів, мінералів та інших сполук. Листова зелень, капуста, морква, буряк, помідори, яблука, ягоди, бобові та цільнозернові продукти можуть доповнювати одне одного. Не обов’язково шукати екзотичні чи дорогі продукти: сезонні місцеві овочі та фрукти також мають важливе місце в здоровому харчуванні.

Не менш важливо правильно зберігати продукти. Більшість свіжих овочів і фруктів варто тримати в умовах, рекомендованих для конкретного виду, не залишати надовго під прямим сонячним промінням і не купувати більше, ніж вдасться використати. Якщо свіжі продукти швидко псуються, заморожені можуть стати практичною альтернативою.