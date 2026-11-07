Не обрізайте все підряд. Які пагони винограду забезпечать урожай наступного року

Як правильно обрізати виноград у листопаді (Фото: Couleur/pixabay)

Осіннє обрізування винограду впливає на здоров’я рослини та врожайність у наступному сезоні. Однак неправильне видалення пагонів може послабити кущ і зменшити кількість ягід.

Щоб виноград добре перезимував і рясно плодоносив, важливо знати, які гілки слід зберегти, пише Deccoria .

Коли і як обрізати виноград восени

Обрізування проводять після опадання листя, коли рослина переходить у стан спокою. Зазвичай це відбувається наприкінці жовтня або в листопаді, залежно від погоди.

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Насамперед видаляють сухі, пошкоджені, хворі та слабкі пагони. Для майбутнього врожаю залишають здорові однорічні лози з коричневою корою та добре розвиненими бруньками. Оптимальними вважаються визрілі пагони завтовшки приблизно як олівець.

При цьому кількість залишених пагонів залежить від сорту винограду та способу формування куща. Занадто густа лоза гірше провітрюється й отримує менше сонячного світла, що підвищує ризик грибкових захворювань і погіршує якість ягід.

Які помилки можуть позбавити врожаю

Одна з головних помилок — видалення здорових однорічних пагонів, на яких наступного року можуть з’явитися грона. Також не варто залишати забагато слабких гілок або однаково вкорочувати всі лози без урахування особливостей сорту.

Надмірна обрізка перед зимою також небезпечна: частина бруньок, що залишилися, може постраждати від морозів. У регіонах із холодними зимами основну формувальну обрізку іноді переносять на весну.

Після цієї процедури недостатньо морозостійкі сорти винограду вкривають агроволокном, соломою або хвойним гіллям.

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