Секрет щедрого врожаю. Що потрібно зробити з малиною восени, щоб улітку збирати ягоди відрами

Що обов’язково потрібно зробити з малиною до настання морозів (Фото: pentrenz/pixabay)

Осінь вважається одним із найкращих періодів для садіння малини. Однак, щоб кущі добре прижилися й наступного сезону порадували рясним урожаєм, важливо не лише вибрати відповідне місце, а й правильно підготувати ґрунт.

Існує простий спосіб, який допомагає покращити плодоношення та захистити рослини від несприятливих умов, пише Deccoria .

Коли краще садити малину

Малину можна висаджувати як навесні, так і восени. Однак осіннє садіння має низку переваг. Із вересня до кінця жовтня ґрунт ще зберігає тепло, завдяки чому саджанці встигають сформувати міцну кореневу систему до настання морозів.

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Навесні малину зазвичай висаджують у березні або квітні, коли відтане ґрунт. При цьому молоді рослини потребують ретельнішого поливу.

Саджанці з відкритою кореневою системою рекомендується висаджувати в період спокою — восени або ранньою весною. Рослини в контейнерах можна пересаджувати практично протягом усього сезону.

Як правильно вибрати місце для малини

Для гарного плодоношення малині потрібно щонайменше шість годин сонячного світла щодня. Найкраще обирати добре освітлені ділянки з пухким, родючим і слабокислим ґрунтом (рівень pH 6−6,5).

Перед посадкою ґрунт слід розпушити на глибину близько 30 см і збагатити зрілим компостом. Між кущами рекомендується залишати відстань 50−80 см, а між рядами — близько 1,5 м.

Що зробити з малиною восени для багатого врожаю

Одним із ефективних прийомів догляду за малиною є мульчування за принципом лісової підстилки. Замість звичайної соломи садівники радять використовувати подрібнену соснову кору або деревну тріску.

Шар органічної мульчі допомагає утримувати вологу, захищає кореневу систему від промерзання та перешкоджає активному росту бур’янів. Крім того, поступово розкладаючись, деревні матеріали покращують структуру ґрунту та створюють сприятливі умови для корисних мікроорганізмів.

Оптимальна товщина шару мульчі становить близько 5−10 см. При цьому важливо стежити, щоб кора або тріска не торкалися безпосередньо основи пагонів, оскільки надмірна вологість може спровокувати гниття.

Такий спосіб допомагає створити умови, наближені до природного лісового середовища, в якому коріння рослин ефективніше використовує вологу та поживні речовини.

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Крім того, фахівці рекомендують встановлювати шпалери для підтримки пагонів. Це покращує циркуляцію повітря, знижує ризик грибкових захворювань і полегшує збирання ягід.

Правильна посадка в поєднанні з мульчуванням дає змогу зміцнити кущі та створити умови для ряснішого плодоношення. Однак збільшення врожаю залежить також від сорту малини, погодних умов і регулярного догляду.

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