Не лише гарбузи й яблука. Вісім незвичних осінніх продуктів, які варто додати до раціону для здорового травлення та серця

Восени полиці магазинів традиційно заповнюють гарбузи, яблука, груші та батат. Ці продукти давно стали частиною сезонного меню, однак є й інші овочі та фрукти, які заслуговують на увагу.

Деякі з них можуть здивувати незвичним виглядом, інші — смаком, а їхній поживний склад стане додатковим приводом урізноманітнити повсякденне харчування. Частину цих продуктів можна знайти навіть у звичайних супермаркетах, хоча покупці нерідко проходять повз них, не знаючи, як правильно приготувати або з чим поєднувати.

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1. Кумкват

Ці маленькі цитрусові плоди нагадують мініатюрні апельсини або овальні мандарини. Однак у кумкватів є особливість, яка відрізняє їх від більшості цитрусових: їх можна їсти разом зі шкіркою. Ба більше, саме вона зазвичай має солодший смак, тоді як м’якоть залишається виразно кислою, із легкою гірчинкою.

Кумквати містять вітамін С, необхідний для нормальної роботи імунної системи, синтезу колагену та захисту клітин від окисного пошкодження. Також у плодах є харчові волокна, зокрема завдяки їстівній шкірці. Кумквати можна нарізати кружальцями та додавати до зелених салатів, використовувати замість апельсинів у фруктових соусах або подавати до запеченої курки та свинини. Вони також добре поєднуються з м’якими сирами, горіхами та оливковою олією.

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2. Гуава

Гуава — тропічний фрукт, який дедалі частіше з’являється у великих продуктових магазинах. Залежно від сорту та стиглості його шкірка може бути зеленою або жовтуватою, а м’якоть — білою, рожевою чи червонуватою. Смак гуави солодкий, із легкою кислинкою та характерним тропічним ароматом.

Одна з головних переваг цього фрукта — високий вміст вітаміну С. Він бере участь у багатьох процесах в організмі, зокрема підтримує нормальне функціонування імунних клітин і допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі. Гуава також містить клітковину та лікопін — рослинний пігмент із групи каротиноїдів, що надає рожевій і червоній м’якоті характерного забарвлення. Лікопін досліджують у контексті серцево-судинного здоров’я, однак його користь не варто перебільшувати. Наприклад, систематичний огляд і метааналіз 43 досліджень не виявив переконливого загального впливу споживання лікопіну на рівень холестерину та артеріальний тиск.

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Її можна їсти свіжою, додавати до фруктових і зелених салатів, поєднувати із сиром або збивати в блендері з натуральним грецьким йогуртом. Ще один цікавий варіант — використовувати м’якоть для приготування соусів до м’яса та риби.

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3. Хурма

Хурма — один із найхарактерніших осінніх фруктів, але її поживні властивості та різноманіття сортів заслуговують на окрему увагу. Стиглі плоди мають солодкий смак із медовими, іноді абрикосовими нотками. Вони містять клітковину, калій і каротиноїди, зокрема бета-каротин, який організм може перетворювати на вітамін А. Цей вітамін важливий для нормального зору, підтримки імунної системи та здоров’я шкіри. Водночас кількість бета-каротину в хурмі залежить від сорту та стиглості плодів.

Окрема перевага хурми — можливість використовувати її по-різному залежно від різновиду. Наприклад, сорт Фую (Fuyu) зазвичай має округлу форму та щільну м’якоть. Його можна їсти навіть тоді, коли плід залишається твердим, нарізаючи часточками, як яблуко. Інший популярний різновид — Хачія (Hachiya), який легко впізнати за видовженою, загостреною формою. Таку хурму потрібно повністю довести до стиглості: м’якоть має стати дуже ніжною, майже желеподібною. Недозрілий плід містить багато розчинних танінів, через що залишає неприємне терпке відчуття в роті.

Хурму можна їсти просто так, додавати до вівсянки, натурального йогурту, сирних десертів або салатів із руколою та горіхами. М’яку м’якоть також використовують для приготування смузі та домашньої випічки.

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4. Айва

Айва — близька родичка яблук і груш, однак на відміну від них зазвичай не підходить для споживання сирою. Її м’якоть тверда, терпка й доволі кисла. Проте під час термічної обробки фрукт змінюється: стає м’якшим, набуває приємного солодкуватого смаку та виразного аромату, у якому відчуваються яблучні й грушеві нотки.

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Айва містить харчові волокна, зокрема пектин — різновид розчинної клітковини, який природно міститься у клітинних стінках рослин. Пектин здатний утворювати гелеподібну структуру, завдяки чому його використовують для приготування джемів, желе та фруктових паст. Дослідники також вивчають вплив пектину на травлення, рівень глюкози та холестерину. Водночас результати залежать від його походження, кількості та структури. Огляд досліджень показує перспективність пектину в цих напрямах, але також наголошує на необхідності подальших досліджень.

Айва добре смакує у вигляді запечених часточок із корицею, у фруктових компотах та домашніх джемах. Її можна тушкувати разом із яблуками, додавати до вівсянки або подавати як гарнір до запеченого м’яса. Через щільну текстуру айві зазвичай потрібен довший час приготування, ніж яблукам чи грушам.

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5. Ріпа

Ріпа — овоч, який незаслужено опинився в тіні популярніших коренеплодів. Вона має білу м’якоть, часто з фіолетовою верхньою частиною, та характерний злегка гострий, землистий смак. У сирому вигляді ріпа може нагадувати редиску, а після запікання чи тушкування стає ніжнішою та солодшою.

Цей овоч містить клітковину, калій та інші мікронутрієнти. Калій особливо важливий для серцево-судинної системи: він бере участь у регуляції артеріального тиску, проведенні нервових імпульсів і скороченні м’язів, зокрема серцевого. За даними Національного інституту здоров’я США, достатнє споживання калію в межах збалансованого харчування може сприяти підтримці нормального артеріального тиску. Водночас ріпу не варто розглядати як самостійний засіб профілактики серцевих захворювань.

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Ще одна перевага цього овочу — їстівне листя. Бадилля ріпи містить вітаміни А, С і К, а також рослинні сполуки. Його можна використовувати приблизно так само, як шпинат, мангольд або іншу листову зелень: тушкувати, додавати до супів, омлетів і овочевих гарнірів.

Сама ріпа добре підходить для запікання з оливковою олією, часником і розмарином. Не менш цікавою вона буде в овочевому пюре або супі замість частини картоплі.

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6. Романеско

Романеско — овоч, який легко впізнати навіть серед десятків інших продуктів. Його яскраво-зелені суцвіття складаються з численних конусоподібних фрагментів, розташованих за спіральним принципом. Завдяки незвичайній геометрії він нагадує природну фрактальну конструкцію.

За смаком романеско нагадує поєднання броколі та цвітної капусти, хоча має ніжніший горіховий відтінок. Його текстура залишається досить щільною, тому овоч добре підходить для запікання, обсмажування та приготування на парі. Як і інші представники родини хрестоцвітих, романеско містить клітковину, вітамін С, фолати та глюкозинолати — природні сірковмісні сполуки, які надають деяким овочам характерного аромату й смаку.

Особливу увагу дослідників привертають глюкозинолати та продукти їхнього розщеплення. У лабораторних експериментах окремі сполуки демонстрували потенційну протипухлинну активність. Однак переносити ці результати безпосередньо на людей не можна: Національний інститут раку США зазначає, що результати досліджень зв’язку між споживанням хрестоцвітих овочів і ризиком раку в людей залишаються неоднозначними.

Водночас фолати, або вітамін В9, мають цілком доведену фізіологічну роль. Вони необхідні для синтезу ДНК, поділу клітин і нормального кровотворення. Особливо важливі ці речовини під час вагітності, коли відбувається формування нервової трубки майбутньої дитини. Втім, овочі не замінюють рекомендованої профілактики дефектів нервової трубки за допомогою фолієвої кислоти: Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують жінкам, які можуть завагітніти, щодня отримувати 400 мкг фолієвої кислоти.

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Романеско можна запікати цілими суцвіттями, додавати до пасти, овочевих запіканок і крем-супів. Їстівними є не лише суцвіття, а й ніжні частини стебла. Якщо хочеться зберегти привабливу форму овочу, найкраще приготувати його на парі або ненадовго запекти.

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7. Коренева селера

Коренева селера зовні зовсім не схожа на звичну зелену стеблову. Вона має нерівну, вузлувату поверхню та щільну білу м’якоть. Проте смак об'єднує ці два різновиди: коренеплід має характерний аромат селери, доповнений землистими й горіховими нотками. Перед приготуванням кореневу селеру потрібно ретельно очистити від щільної шкірки. Після цього її можна натирати сирою для салатів, нарізати кубиками для супів або запікати разом з іншими коренеплодами.

Цей овоч містить клітковину, калій і вітамін К. Останній бере участь у процесах згортання крові та підтриманні здоров’я кісток. Калій, своєю чергою, необхідний для нормальної роботи м’язів і нервової системи.

За текстурою приготований коренеплід нагадує картоплю, але має виразніший овочевий смак. Його можна використовувати для приготування пюре, поєднуючи з картоплею або цвітною капустою, щоб отримати ніжнішу консистенцію та цікавіший аромат. Ще один вдалий варіант — запекти селеру великими шматочками з оливковою олією, часником і чебрецем. Вона також добре поєднується з яблуками, гірчицею та вершковими соусами.

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8. Кольрабі

Кольрабі часто привертає увагу незвичайним виглядом: її округле стебло нагадує невелику ріпу, від якої відходять довгі листкові черешки. Залежно від сорту шкірка може бути світло-зеленою або фіолетовою, а м’якоть усередині залишається білою. За смаком кольрабі нагадує ніжну серцевину броколі, але має приємну хрустку текстуру з легкими нотками капусти та редиски. Вона містить клітковину та вітамін С, тому може стати хорошим доповненням до раціону, особливо якщо хочеться урізноманітнити звичний набір овочів. Головне під час підготовки — видалити жорсткий зовнішній шар, який може бути досить щільним, особливо у великих плодів. Після очищення кольрабі можна нарізати соломкою, натерти для салату або використовувати замість огірків і редиски в овочевих закусках.

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Вона добре смакує сирою з хумусом, йогуртовим соусом або домашнім діпом. Також кольрабі можна додавати до овочевих рагу, супів і страв у стилі стир-фрай, швидко обсмажуючи на сильному вогні.

Не варто викидати й молоде листя кольрабі. Воно їстівне та підходить для тушкування, приготування овочевих начинок або додавання до супів — приблизно так само, як інша листова зелень.

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Різноманітність у харчуванні — це не лише спосіб відкрити нові смаки, а й можливість отримувати ширший спектр поживних речовин. Кумквати та гуава допоможуть урізноманітнити джерела вітаміну С, хурма й айва додадуть раціону клітковини, а ріпа, романеско, коренева селера та кольрабі стануть цікавими альтернативами звичним овочевим гарнірам.