Шість осінніх фруктів, які допомагають контролювати рівень цукру в крові — порада дієтолога
Осінні фрукти корисні для регулювання цукру в крові (Фото: NV via Gemini)
Які фрукти варто додати до осіннього раціону, якщо ви стежите за рівнем цукру в крові? Дієтологи радять звернути увагу на шість сезонних варіантів, багатих на клітковину, вітаміни та корисні рослинні сполуки.
Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові, можливо, вас цікавить, яке місце в раціоні можуть займати фрукти. Осінні фаворити — яблука та груші — містять клітковину, яка допомагає сповільнити засвоєння цукру, а також вітаміни, мінерали та корисні рослинні сполуки. Ось шість видів фруктів, за порадами дієтологів, якими можна насолодитися цієї осені та які допоможуть вам підтримувати бажаний рівень цукру в крові, пише Health.
1. Інжир
Сушений інжир — чудове джерело магнію та клітковини; обидва ці компоненти відіграють важливу роль у контролі рівня цукру в крові. Магній сприяє вуглеводному обміну та секреції інсуліну, тоді як клітковина уповільнює травлення й надходження цукру в кровотік.
Одна чашка сушеного інжиру містить 101 міліграм магнію (що становить 24% від добової норми) та 14,6 грама клітковини (понад 50% від добової потреби). Інжир також багатий на поліфенольні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень і допомагають регулювати запальні процеси.
Інжир можна вживати як свіжим, так і сушеним. Він має солодкий, майже «цукерковий» смак, завдяки чому чудово підходить для салатів, джемів і випічки з низьким вмістом цукру.
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2. Гранати
Одна чашка зерен граната містить 6,9 грама клітковини, що забезпечує близько 25% добової потреби організму. Гранати також багаті на вітамін С, який підтримує імунну систему та здоров’я шкіри. Вітамін С діє як антиоксидант і може сприяти кращому контролю рівня цукру в крові, зменшуючи окислювальний стрес і запалення, що, своєю чергою, може покращити реакцію організму на інсулін. Одна чашка зерен граната покриває 19,7% добової потреби у вітаміні С.
Гранати відомі високим вмістом потужних антиоксидантів і протизапальних сполук, які підтримують загальний стан здоров’я, зокрема допомагають контролювати рівень цукру в крові. Деякі дослідження свідчать, що регулярне вживання продуктів із граната може бути корисним для регулювання рівня цукру в крові та покращення чутливості до інсуліну.
Додавайте зерна граната до йогурту, салатів, вівсянки або пудингу з насінням чіа — це чудова добавка, яка не спричиняє різких стрибків рівня цукру в крові.
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3. Яблука
Яблука — одні з найпопулярніших осінніх фруктів. Вони є чудовим джерелом поживних речовин, зокрема клітковини, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Одне велике яблуко вагою 207 грамів містить 5,77 грама клітковини, що покриває 21% добової потреби організму в ній. Яблука багаті на розчинну клітковину — пектин, який уповільнює всмоктування глюкози в кров.
Дослідження свідчать, що вживання яблука перед прийомом їжі, багатої на вуглеводи, може сприяти зниженню рівня цукру в крові після їди в людей, які мають підвищений рівень глюкози.
Споживаючи яблука, не зчищайте шкірку: вона містить багато клітковини, а також корисні поживні речовини й захисні рослинні сполуки, як-от вітамін С та антиоксиданти (наприклад, кверцетин).
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4. Груші
Груша вагою 230 грамів містить 7,1 грама клітковини, що становить 25,3% від добової потреби організму в ній. Окрім високого вмісту клітковини, груші належать до фруктів із низьким глікемічним індексом (ГІ).
Глікемічний індекс (ГІ) відображає вплив продукту на рівень цукру в крові. За цією шкалою (від 0 до 100) продукти з низьким ГІ мають показник менше 55, із середнім — від 56 до 69, а з високим — 70 і більше (що свідчить про більш суттєвий вплив на рівень цукру в крові). Середній ГІ груш становить близько 38; це означає, що вони викликають більш поступове підвищення рівня цукру в крові, ніж продукти з вищим ГІ.
Додавайте груші до салатів і страв із круп або поєднуйте їх із сиром чи горіховою пастою — це чудовий варіант перекусу, багатого на клітковину.
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5. Журавлина
Це чудовий вибір для людей із високим рівнем цукру в крові, оскільки вона містить мало вуглеводів. Вуглеводи — це макронутрієнти, які найбільше впливають на рівень цукру в крові, тому зменшення їх споживання є ефективним способом покращити глікемічний контроль.
Одна чашка журавлини містить лише 12 грамів вуглеводів — значно менше, ніж більшість інших фруктів. Така ж порція забезпечує 3,6 грама клітковини, що становить 13% від добової потреби. Крім того, журавлина багата на поліфенольні антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень і підтримують загальний стан здоров’я.
Щоб приготувати журавлинний соус, безпечний для рівня цукру в крові, використовуйте екстракт плодів монаха (monk fruit) як замінник цукру — це допоможе зберегти низький вміст вуглеводів. Журавлину також можна додавати до салатів і домашньої випічки з низьким вмістом цукру.
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6. Авокадо
Хоча авокадо доступні цілий рік, вони стануть поживним доповненням до осінніх страв. Як і журавлина, авокадо — це фрукт із низьким вмістом вуглеводів. У половині авокадо (вагою 201 г) міститься лише 8,5 г вуглеводів. Вони також є чудовим джерелом клітковини: така порція містить 6,75 г, що становить 24% від добової норми.
Крім того, авокадо містять корисні жири, магній та інші поживні речовини, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові.
Авокадо — універсальний продукт, який підходить як для солоних, так і для солодких страв. З них можна приготувати ніжний гуакамоле з низьким вмістом вуглеводів або додати їх до салатів, буріто чи боулів із крупами. Також авокадо можна використовувати для створення низьковуглеводних десертів, наприклад, шоколадного мусу.
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