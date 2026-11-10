Омега-3 потрібні не всім: кому варто приймати добавки, а кому достатньо риби

Омега-3 рекламують як універсальну підтримку для серця, мозку та гормонального здоров’я. Ці жирні кислоти справді потрібні організму, але це не означає, що кожній людині необхідно щодня ковтати капсули з риб’ячим жиром.

Для багатьох достатньо регулярно їсти рибу, а в окремих випадках добавки можуть бути доречними — наприклад, якщо людина не вживає риби або має підвищену потребу в певних жирних кислотах.

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Омега-3 — це група поліненасичених жирних кислот. Найчастіше, коли йдеться про добавки та їхній вплив на здоров’я, мають на увазі дві з них: EPA (ейкозапентаєнову кислоту) і DHA (докозагексаєнову кислоту). Вони містяться переважно в жирній морській рибі та морепродуктах. Третя важлива кислота — ALA (альфа-ліноленова) — надходить із рослинних продуктів, зокрема насіння льону й чіа, волоських горіхів та ріпакової олії. Організм може частково перетворювати ALA на EPA і DHA, але цей процес не дуже ефективний.

Кому можуть знадобитися добавки омега-3

Якщо людина регулярно їсть жирну рибу й має різноманітний раціон, додаткові капсули зазвичай не є обов’язковими. До продуктів, багатих на EPA і DHA, належать оселедець, сардини, скумбрія, лосось і форель. Британський Науковий консультативний комітет з харчування рекомендує в середньому отримувати близько 450 мг довголанцюгових омега-3 на день — таку кількість можна забезпечити, якщо їсти дві порції риби на тиждень, одна з яких жирна.

Добавки можуть бути корисними людям, які майже не їдять риби, дотримуються веганського раціону або з інших причин не отримують достатньо EPA і DHA з їжею. Водночас не варто самостійно призначати собі високі дози: потреба залежить від раціону, стану здоров’я та конкретної мети приймання.

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Окрема ситуація — вагітність. DHA є важливим структурним компонентом клітин мозку та сітківки ока, тому достатнє надходження цієї кислоти має значення для розвитку дитини. Дослідження також показують, що додаткове споживання довголанцюгових омега-3 під час вагітності може зменшувати ймовірність передчасних пологів. У систематичному огляді Cochrane, який об'єднав результати 70 рандомізованих досліджень за участю майже 20 тисяч жінок, виявили нижчу частоту пологів до 37-го тижня вагітності серед тих, хто отримував омега-3. Водночас добавки дещо підвищували ймовірність переношування вагітності.

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Це не означає, що кожній вагітній потрібно приймати однакову дозу риб’ячого жиру. Доцільність добавок варто обговорити з лікарем, зважаючи на раціон і можливі протипоказання. Важливо також обирати препарат із DHA, а не орієнтуватися лише на напис «риб'ячий жир»: добавки з олією печінки риби можуть містити багато вітаміну А у формі ретинолу, надлишок якого під час вагітності небажаний.

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Омега-3, серце і менопауза: де користь доведена

EPA і DHA можуть знижувати рівень тригліцеридів — одного з видів жирів у крові. Але тут важлива доза: для лікування значно підвищених тригліцеридів лікарі можуть призначати рецептурні препарати омега-3 у кількостях, які суттєво перевищують вміст жирних кислот у звичайних харчових добавках. За даними Національного інституту здоров’я США, для такого лікування використовують, зокрема, дози близько 4 г на добу. Це медична терапія, а не рекомендація для самостійного приймання.

Під час перименопаузи та менопаузи увага до здоров’я серця справді стає особливо важливою: після зниження рівня естрогенів змінюється кардіометаболічний профіль, а ризик серцево-судинних захворювань із віком зростає. Проте не варто сприймати омега-3 як засіб, що компенсує гормональні зміни або запобігає всім пов’язаним із ними проблемам. Вони можуть впливати на рівень тригліцеридів, але не замінюють збалансованого харчування, фізичної активності, контролю артеріального тиску та інших заходів профілактики.

Так само поки немає переконливих доказів, що добавки омега-3 допомагають позбутися припливів жару чи інших типових симптомів менопаузи. У рандомізованому дослідженні за участю жінок у перименопаузі та постменопаузі приймання омега-3 не зменшило частоту припливів порівняно з плацебо.

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Чи можуть омега-3 захистити мозок від деменції

Омега-3 важливі для нормальної роботи нервової системи, а нижчі рівні DHA в крові в деяких спостережних дослідженнях пов’язували з гіршими показниками когнітивного здоров’я. Але зв’язок між рівнем жирних кислот і станом мозку ще не означає, що приймання добавок здатне запобігти деменції або зупинити її розвиток.

Це особливо добре ілюструє дослідження, опубліковане в журналі eBioMedicine у 2026 році. У ньому взяли участь 365 людей віком від 55 до 80 років, які рідко їли рибу та мали щонайменше один чинник ризику деменції. Майже половина учасників була носіями варіанта гена APOE ε4, який вважають найсильнішим відомим генетичним чинником ризику хвороби Альцгеймера.

Учасників випадковим чином розподілили на дві групи: одна протягом двох років отримувала 2000 мг DHA щодня, інша — плацебо. Через шість місяців дослідники зафіксували збільшення співвідношення DHA до іншої жирної кислоти в спинномозковій рідині. Це підтвердило, що добавка справді впливала на біохімічні показники в центральній нервовій системі.

Однак через два роки вчені не виявили суттєвої різниці між групами ані в результатах когнітивних тестів, ані в об'ємі структур мозку, зокрема гіпокампа, який відіграє важливу роль у формуванні пам’яті. Отже, навіть висока доза DHA, яка досягла центральної нервової системи, не продемонструвала захисного ефекту для пам’яті чи структури мозку.

Ці результати не доводять, що омега-3 не мають значення для мозку. Вони радше показують, що не можна прирівнювати підвищення рівня DHA в організмі до профілактики хвороби Альцгеймера.

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Чому з омега-3 не варто перебільшувати

Більше не завжди означає краще. У великих клінічних дослідженнях тривале приймання високих доз омега-3, особливо понад 1,5−2 г EPA і DHA на добу, пов’язували з підвищенням ризику фібриляції передсердь — порушення серцевого ритму, за якого передсердя скорочуються нерегулярно. Найвиразніший сигнал щодо такого ризику спостерігали в людей із серцево-судинними захворюваннями або високою ймовірністю їх розвитку. Метааналіз 34 клінічних досліджень за участю понад 114 тисяч людей підтвердив, що ризик був вищим насамперед у групах, які отримували великі дози EPA і DHA.

Добавки також можуть взаємодіяти з деякими ліками. Якщо людина приймає препарати для розрідження крові, має порушення серцевого ритму або проходить лікування хронічного захворювання, перед початком приймання варто проконсультуватися з лікарем. Звичайні харчові дози й високодозова терапія — не одне й те саме.

Є ще одна деталь, на яку варто звертати увагу під час купівлі. Напис «1000 мг риб’ячого жиру» на упаковці не означає, що капсула містить 1000 мг омега-3. Це може бути загальна маса олії, тоді як EPA і DHA становлять лише її частину. Тому важливо перевіряти склад і дивитися, скільки саме цих двох жирних кислот міститься в добовій порції.