Подивіться на ложку. Як зрозуміти, що оливкова олія Extra Virgin підроблена чи зіпсована

Те, що олія не псується так помітно як молоко та м’ясо, не робить її вічною. Вона так само може перестати бути придатною до вживання. Ось як це розпізнати.

Оливкова олія — розкішний і дуже давній продукт, який людство вживає тисячоліттями і не дарма. Олія першого віджиму коштує в кілька разів дорожче, ніж рафінована чи насіннєва і сьогодні вона є найбільш часто фальсифікованим продуктом у світі після меду та молока. Про це йдеться у звітах Європейського Союзу про шахрайство з продуктами харчування.

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У 2010 році Каліфорнійський університет Девіса, Оливковий центр, протестував імпортовані олії, що продавалися як оливкова олія першого віджиму в супермаркетах Каліфорнії. Виявилося, що 69 відсотків не відповідали сенсорному стандарту Міжнародної ради з оливкової олії, найчастіше через прогірклість або затхлість.

Але псування оливкової олії відбувається не через бактерії, а через старіння. Повітря, світло та тепло окислюють її. Так вона втрачає свій аромат і поживні речовини, зрештою отримавши прогірклий смак.

Оливкова олія в пляшках / Фото: fabrikasimf\magnific

Як зрозуміти, що оливкова олія справжня

Про те, що таке EVOO (extra virgin olive oil) і як обрати найкращу, NV FOOD розповідав у попередньому матеріалі. А найкраща відповідь на питання, як визначити, чи справжня оливкова олія, полягає в тому, щоб розглядати кілька ознак разом, а не покладатися на один міф або один інтернет-трюк. Почніть із походження, інформації про врожай, зберігання, сертифікації та того, чи надає виробник достатньо деталей, щоб довіряти пляшці. Якщо продукт майже нічого конкретного не говорить, це вже корисна інформація.

Час збору врожаю має особливе значення, тому що оливкова олія — це свіжий продукт, а не те, що покращується з віком у коморі. Свіжіша олія з більшою ймовірністю збереже аромат, стабільність та складність, тоді як старіша може стати пласкою, навіть якщо спочатку була чудовою. Це одна з причин, чому нещодавня дата збору врожаю часто корисніша, ніж розпливчасті престижні формулювання.

Свіжість також допомагає пояснити, чому дві пляшки з маркуванням «extra virgin» можуть мати разюче різний смак. Одна може здаватися яскравою та збалансованою, тоді як інша — втомленою. Різниця полягає не лише в походженні; вона також у тому, наскільки нещодавно була виготовлена олія, як вона зберігалася, і чи ставився виробник до неї як до делікатного продукту, а не як до товару тривалого зберігання.

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Справжня оливкова олія першого віджиму повинна мати живий смак і запах. Вона може бути трав’янистою, фруктовою, маслянистою або перцевою, але вона не повинна бути тьмяною, жирною або каламутною.

Яка оливкова олія Extra Virgin вважається зіпсованою

Ваші головні помічники у цьому питанні — ніс і язик. Налийте трохи олії в невелику ложку і погрійте її в долоні протягом хвилини, щоб розкрити більше ароматів. Понюхайте: свіжа олія пахне свіжоскошеною травою, зеленими оливками, помідорами або мигдалем. Скуштуйте: хороша олія на смак свіжа, з легкою гірчинкою та легким перцевим присмаком у горлі.

Олія зіпсувалася, якщо вона має:

запах воску, шпаклівки або фарби, або прогірклих горіхів (прогіркла, окислена олія);

запах оцту або вина (ферментація);

запах цвілі або вогкої землі (погано зберігалися оливки або гнилий осад);

жирний, важкий смак без будь-якої свіжості.

Оливкова олія першого віджиму / Фото: magnific

На що звертати увагу, щоб не купити підробку

Дата виготовлення, а не термін придатності

Оливкова олія найкраща протягом приблизно 18 місяців після збору врожаю. Виробники часто встановлюють класичний термін зберігання — два роки. Тож краще орієнтуватися саме на свіжість. Корисною буде інформація як про дату, так і про сезон.

Територія

«Розлив у Італії» не означає, що олія була виготовлена саме там. Багато пляшок містять олії з кількох країн. Шукайте одну названу країну або, ще краще, регіон чи село. Чим конкретніша походження, тим відповідальніший виробник.

Хороший цінник

Виробництво справжньої оливкової олії першого віджиму — це дорого та витратно у ресурсах. Дуже низька ціна за літр порівняно з іншими оліями першого віджиму є приводом уважніше подивитися на етикетку. Сама по собі ціна не доводить якості, але це корисний попереджувальний знак.

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Написи

«Extra virgin» — це як жовте світло світлофора. Напис попереджує, що можна буде рухатися далі, але варто бути уважним. Звертайте увагу на сорт. «Чиста оливкова олія», «легка оливкова олія» та «оливкова олія» без сорту — це рафіновані або змішані олії. Вони підходять для деяких страв, але це не extra virgin.

Додаткові позначки

Деякі виробники публікують результати лабораторних досліджень чи мають печатки незалежних програм дегустації та тестування. Наприклад, оливкова олія першого віджиму повинна мати вільну кислотність 0,8% або менше згідно з міжнародними стандартами.

Чи небезпечна прогіркла оливкова олія

Ложка «зіпсованої» олії вас не отруїть, але вже не матиме такої поживної цінності і міститиме продукти окислення, які вашому організму не потрібні. Не використовуйте її для салатів чи приготування їжі: смак олії зіпсує страву. Ви можете використовувати її для нехарчових цілей, наприклад, для змащування дерев’яних інструментів або дверних петель.